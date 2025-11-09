حملات بالإسكندرية لمتابعة صلاحية السلع والالتزام بالضوابط البيئية والقانونية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظ الإسكندرية بالتعاون مع ضباط مديرية الأمن ، حملات مكبرة على الأسواق العشوائية والمحلات والمخابز والكافيهات، لمتابعة توافر السلع وعدم المغالاة في الأسعار والالتزام بالضوابط البيئية والقانونية وإزالة الإشغالات ،وذلك استجابة لتكليفات محافظ الإسكندرية أحمد خالد بفرض الانضباط وسيادة القانون .



وقد نفذت إدارات حي شرق ، حملة بالشوارع الرئيسية أسفرت عن 22 حالة إشغال متنوع ، وتحصيل مبلغ 100 ألف جنيه غرامات فورية ، وتشميع محل لعدم وجود رخصة ، وتحرير 8 محاضر إدارة بدون ترخيص ومحضر و 5 انذارات لمخالفة قانون البيئة و 3 إنذارات مكتب العمل ومحضرين شهادة واشتراطات صحية و8 محاضر إدارة السلامة والصحة المهنية ومحضرين عدم إعلان عن أسعار ، وإعدام 35 كجم لحوم وأطعمة مطهية يوجد بها تغيرات في الخواص الطبيعية .



وقام حي وسط ، بحملة للتفتيش على عربات المأكولات بمنطقة الأزايطة بنطاق الحي ،بمشاركة قسم التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري ، وتم تحرير 6 محاضر لعدم توافر اشتراطات النظافة وعدم حمل شهادات صحية و3 محاضر لعدم تأمين العربات ضد أخطار الحريق والكهرباء.