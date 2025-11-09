اليوم.. فركش تصوير مسلسل لينك

ينتهي صناع مسلسل لينك من التصوير اليوم بشكل كامل، بعد فترة تصوير في عدد من المواقع الداخلية والخارجية.

وشهدت كواليس اليوم الأخير أجواءً مميزة ، حيث اجتمع فريق العمل لتوديع المسلسل بعد رحلة تصوير طويلة، وسط حالة من السعادة والامتنان بين الممثلين وصنّاع العمل، الذين رفعوا شعار «فركش لينك».





يعرض مسلسل "لينك" من السبت إلى الأربعاء على شاشة DMC، إلى جانب عرضه عبر منصة Watch It.



ويشارك في بطولة المسلسل سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج و عدد كبير من النجوم

المسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، مسئول اعلامى د. محمد محسن، ومن إنتاج إيمالاين، إيمان أبو الدهب وأحمد بلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.