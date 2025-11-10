محافظ مطروح يتابع من مركز السيطرة وانتظام العملية الانتخابية

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين من خلال مركز السيطرة والطوارئ بديوان عام المحافظة انتظام العملية الانتخابية فى اليوم الأول لإنتخابات مجلس النواب 2025 والتي تجرى بمحافظة مطروح ضمن محافظات المرحلة الأولى يومى 10,11 نوفمبر الجاري .

يبلغ فى 127 مركزا ولجنة انتخابية بأجمالي عدد الناخبين 375.543 ألف ناخب ، بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام للمحافظة والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد وممثلي جميع الجهات التنفيذية الأمنية المعنية.

واطمأن على انتظام سير العملية الإنتخابية دون حدوث أية معوقات وتوافد الناخبين على اللجان وتوفير البيئة الإنتخابية المناسبة أمامهم لأداء الانتخابات بسهولة ويسر.،

ولفت إلى المتابعة المستمرة لحظة بلحظة على مدار الساعة من خلال مركز السيطرة والطوارئ بديوان عام المحافظة بالتنسيق التام مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات ، لمتابعة الموقف الإنتخابي ، وإزالة أي معوقات ، مشيرا إلى استمرار رفع حالة الطوارئ بالمحافظة وحتى نهاية العملية الانتخابية. لضمان سيرها في أجواء من الإنسيابية والانضباط وظهور المحافظة بالشكل الائق فى هذا الإستحقاق الديمقراطى.

ودعا محافظ مطروح المواطنين بالمحافظة إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب لاستكمال مسيرة البناء والتنمية للوطن، مشيدا بوعى المواطن المطروحى لافتا إلى أن التصويت مستمر أمام المواطنين حتى الساعة التاسعة مساء مع التأكيد على الحيادية و الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين .

وانطلقت صباح اليوم الاثنين، عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث فتحت 5606 لجنة فرعية أبوابها أمام الناخبين في 14 محافظة، تحت إشراف 70 لجنة عامة موزعة على مختلف الدوائر الانتخابية.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح، والبحر الأحمر.

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعي غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

وتخوض المنافسة في نظام القوائم قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 40 مرشحًا في دائرة غرب الدلتا و102 مرشحًا في دائرة الصعيد.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية تسير وفق خطة متكاملة تضمن انتظام التصويت وتوفير بيئة آمنة وميسرة للناخبين في جميع المقار الانتخابية، مع متابعة دقيقة لكافة الإجراءات التنظيمية لضمان النزاهة والشفافية.