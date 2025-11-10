قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخطيب: العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج العربي نموذج للشراكة القائمة على الثقة والرؤية المشتركة
إقبال كثيف من المواطنين بمدرسة الجيزة القومية.. صور
4 ملفات.. ماذا يحتاج الزمالك بعد فقدان السوبر أمام الأهلي؟
وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولى
السعودية: التبادل التجاري مع مصر ارتفع في 2024 لـ16 مليار دولار
وزير الخارجية: الاستثمار في مصر فرصة ذهبية لرجال الأعمال الخليجيين في القطاعات الاستراتيجية
رئيس الوزراء: مصر تشهد طفرة تنموية شاملة منذ قرابة 10 أعوام
"مش عارفة إن النهاردة إجازة".. طفلة تذهب للمدرسة ببولاق وتفاجأ بالانتخابات.. فيديو وصور
3 قرارات عاجلة في الزمالك بعد خسارة السوبر أمام الأهلي
عطل فني خلال كلمة مدبولي بـ منتدي الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
مدبولي يدعو المستثمرين الخليجيين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر
واين روني يهاجم محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسامة ربيع يشهد تدشين باكورة إنتاج شركة قناة السويس من اليخوت السياحية

خلال الفاعليات
خلال الفاعليات
الإسماعيلية انجي هيبة

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ومصطفى الدجيشي الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة، مراسم تدشين يخت سياحي جديد كباكورة إنتاج اليخوت السياحية بشركة قناة السويس للقوارب الحديثة بالشراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين الصناعة البحرية.

يبلغ طول اليخت 37 مترا، وعرضه  8.2 مترا، بوزن 135 طنا، ويأتي بتصميم مميز من طراز Sport fisher man بمحركات MTU 2600 حصان، ويتكون من جناح رئيسي وأربع غرف فرعية بالإضافة إلى أربع كبائن خاصة بالطاقم.

واليخت مزود بوحدتين هيدروليك أماميتين لتحريك ونش أمامي متعدد الاستخدامات، بالإضافة إلى وحدة هيدروليك خلفية لتحريك منصة خاصة للسباحة.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن شركة قناة السويس للقوارب الحديثة تقدم رؤية جديدة وطموحة لدفع جهود توطين الصناعة البحرية تحت شعار "صنع في مصر" بجودة عالمية بما يؤهلها للمنافسة الإقليمية والتصدير الخارجي.

وأضاف رئيس الهيئة أن العمل يمضي بوتيرة متسارعة بشركة قناة السويس للقوارب الحديثة للانتهاء من تجهيزات مصنعي الفايبر جلاس بالمنطقة الصناعية المخصصة للشركة بسفاجا، وذلك بالتوازي مع بدء عدة مشروعات تابعة للشركة لبناء يخوت ولنشات رحلات لخدمة الأغراض السياحية.

من جانبه، أكد مصطفى الدجيشي الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة أن الشركة بدأت العمل في عدة مشروعات على التوازي لخدمة مجال السياحة البحرية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة أن اليخت السياحي الجديد يأتي بطراز فريد من تصميم المكتب الأمريكي Fryco yachts، فيما جاءت تصميماته الداخلية للمصمم العالمي Georges vafiadis وتتم أعمال بنائه تحت إشراف هيئة الإشراف الإيطالية RINA.

كما أشار إلى أعمال بناء يخت سياحي آخر بطول ١٨ مترا ، مع تجهيز قالب فايبرجلاس لإنتاج عدة نسخ من اليخت فيما بعد فور تشغيل المصنع، بالإضافة إلى بناء لنشين رحلات للعمل لصالح هيئة قناة السويس بطول 17 مترا، وعرض 6 متر، بسعة 15 راكب، وذلك بالتوازي مع بناء تاكسي النيل وهي وحدة لأغراض السياحة النيلية بسعة 25 راكب.

وخلال زيارته، حرص الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة على تفقد أعمال بناء القاطرات الجديدة حيث من المقرر تسليم القاطرتين "عزم 3" و "عزم 4" نهاية شهر ديسمبر المقبل، كما تابع أعمال تركيب المواسير والأعمال الميكانيكية لسفينتي الصيد "رزق ١" و"رزق ٢".

وعلى هامش زيارته للشركة، التقى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، وفد شركة سفيتزر العالمية المتخصصة في أعمال القطر والإنقاذ وتشغيل القاطرات، لبحث سبل التعاون المشترك.

ضم وفد شركة سفيتزر كل من الربان حسام عيد نائب المدير العام لشركه سفيتزر إيجيبت، والمهندس عبد اللطيف رجب مدير الإدارة الفنية للشركة، وعمرو البيبانى رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندنافية للوكالة الملاحية، وذلك بحضور المهندس عصام المغربي رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للقوارب الحديثة.

عقب ذلك، تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة مصنع اليخوت السياحية الجديد التابع لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة لمتابعة سير العمل والتعرف على مستجدات أعمال بناء الوحدات البحرية الجديدة.

قناة السويس اخبار قناة السويس اخبار هيئة قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

اغفر ذنوبك كلها

13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

الدردير

الدردير: دفاع الأهلي الأسوأ في تاريخ

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

الاهلي

نجم الإمارات السابق: شعبية الأهلي أكبر من الزمالك

ترشيحاتنا

فرح الزاهد

مسلسل «لينك».. رواد السوشيال ميديا يشيدون بأداء فرح الزاهد

الفنان القدير محمد صبحي

نقل محمد صبحي إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

فيلم صف تاني

طرح تريلر وبوستر فيلم صف تاني لعمرو عابد المشارك في مهرجان القاهرة السينمائي

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى أحدث إطلالة

نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى اخر إطلالة لها
نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى اخر إطلالة لها
نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى اخر إطلالة لها

وصول أبو العينين إلى مقر هيئة النظافة بالدقي وسط حفاوة من الناخبين

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

جنرال موتورز تسرح 900 عامل من أكبر مصانعها.. تفاصيل

مصنع جنرال موتورز
مصنع جنرال موتورز
مصنع جنرال موتورز

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد