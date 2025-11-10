إقبال كثيف على لجان الغردقة في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب وسط أجواء وطنية حافلة

شهدت مدينة الغردقة صباح اليوم توافدًا كبيرًا من الناخبين على مختلف لجان الاقتراع منذ الساعات الأولى لبدء التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث امتدت الطوابير أمام مدارس محمد الطيب ورجاك وعدد من المقار الانتخابية الأخرى، في مشهد يعكس الوعي الشعبي والرغبة الجادة في المشاركة السياسية.

مشهد وطني مهيب ومسيرات داعمة للمشاركة

وتحوّلت شوارع المدينة إلى كرنفال وطني، مع انطلاق مسيرات شبابية وشعبية جابت الميادين لدعوة المواطنين إلى النزول والمشاركة في الانتخابات، وسط ترديد الأغاني الوطنية ورفع الأعلام المصرية، ما أضفى أجواءً احتفالية تعبّر عن روح الانتماء وحب الوطن.

دعوة محافظ البحر الأحمر للمشاركة

من جانبه، دعا اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر جميع المواطنين ممن لهم حق التصويت إلى المشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن التصويت حق دستوري وواجب وطني يعكس إرادة المصريين في بناء مستقبل أفضل.

وأوضح المحافظ أن المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق تمثل رسالة للعالم عن استقرار الدولة المصرية وقوة مؤسساتها.

أرقام وإحصاءات انتخابية بالمحافظة

وتضم محافظة البحر الأحمر 68 لجنة فرعية و3 لجان عامة موزعة على مدنها المختلفة، حيث تشمل:

رأس غارب: 5 لجان

الغردقة: 34 لجنة

سفاجا: 10 لجان

القصير: 8 لجان

مرسى علم: 6 لجان

الشلاتين: 3 لجان

حلايب: لجنتان

ويبلغ عدد المواطنين المقيدين في الجداول الانتخابية بالمحافظة 340,360 ناخبًا، يتوزعون على جميع مدن البحر الأحمر من رأس غارب شمالًا وحتى حلايب جنوبًا.

ويواصل المواطنون التوافد على اللجان وسط تنظيم أمني محكم وتسهيلات للناخبين وكبار السن، ما جعل المشهد الانتخابي بالغردقة اليوم نموذجًا للالتزام والانضباط وروح الوطنية.