قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استبعاد تريزيجيه من قائمة منتخب مصر ..تفاصيل
الوطنية للانتخابات: استبدال رئيسة لجنة في بني سويف لمرض ابنها
الوطنية للانتخابات: لا يتم استخدام الحبر الفسفورى بانتخابات مجلس النواب
حقك السياسي.. رسالة مهمة من مدير الجهاز التنفيذي للوطنية للانتخابات للناخبين
مفتي الجمهورية: مصر في عهد الرئيس السيسي أولت بالتعليم اهتماما بالغا لتجعله سلاحا في مواجهة الجهل
عضو مجلس الأهلي: زيزو لاعب كبير.. وانظروا على ما فعله بعد السوبر
المشرفون علي الانتخابات: العملية تسير بانتظام .. واقبال كثيف من الناخبين
قنا .. مفتى الجمهورية يحذر من مخاطر الشائعات خلال ندوة بأكاديمية المعلمين
انتخابات النواب 2025 .. اقبال كثيف من الناخبين على لجان إمبابة وأوسيم
بالأعلام والأغاني الوطنية.. إقبال كثيف من الناخبين على لجنة "أم المؤمنين" بالعمرانية
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير عملية التصويت في اليوم الأول
انتخابات مجلس النواب 2025 .. استئناف عملية التصويت في الجيزة بعد الاستراحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إقبال كثيف على لجان الغردقة في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب وسط أجواء وطنية حافلة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

شهدت مدينة الغردقة صباح اليوم توافدًا كبيرًا من الناخبين على مختلف لجان الاقتراع منذ الساعات الأولى لبدء التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث امتدت الطوابير أمام مدارس محمد الطيب ورجاك وعدد من المقار الانتخابية الأخرى، في مشهد يعكس الوعي الشعبي والرغبة الجادة في المشاركة السياسية.

مشهد وطني مهيب ومسيرات داعمة للمشاركة

وتحوّلت شوارع المدينة إلى كرنفال وطني، مع انطلاق مسيرات شبابية وشعبية جابت الميادين لدعوة المواطنين إلى النزول والمشاركة في الانتخابات، وسط ترديد الأغاني الوطنية ورفع الأعلام المصرية، ما أضفى أجواءً احتفالية تعبّر عن روح الانتماء وحب الوطن.

دعوة محافظ البحر الأحمر للمشاركة

من جانبه، دعا اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر جميع المواطنين ممن لهم حق التصويت إلى المشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن التصويت حق دستوري وواجب وطني يعكس إرادة المصريين في بناء مستقبل أفضل.
وأوضح المحافظ أن المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق تمثل رسالة للعالم عن استقرار الدولة المصرية وقوة مؤسساتها.

أرقام وإحصاءات انتخابية بالمحافظة

وتضم محافظة البحر الأحمر 68 لجنة فرعية و3 لجان عامة موزعة على مدنها المختلفة، حيث تشمل:

رأس غارب: 5 لجان

الغردقة: 34 لجنة

سفاجا: 10 لجان

القصير: 8 لجان

مرسى علم: 6 لجان

الشلاتين: 3 لجان

حلايب: لجنتان

ويبلغ عدد المواطنين المقيدين في الجداول الانتخابية بالمحافظة 340,360 ناخبًا، يتوزعون على جميع مدن البحر الأحمر من رأس غارب شمالًا وحتى حلايب جنوبًا.

ويواصل المواطنون التوافد على اللجان وسط تنظيم أمني محكم وتسهيلات للناخبين وكبار السن، ما جعل المشهد الانتخابي بالغردقة اليوم نموذجًا للالتزام والانضباط وروح الوطنية.

الغردقة مدينة الغردقة محافظ البحر الأحمر البحر الأحمر عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

اغفر ذنوبك كلها

13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

الدردير

الدردير: دفاع الأهلي الأسوأ في تاريخ

الاهلي

نجم الإمارات السابق: شعبية الأهلي أكبر من الزمالك

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

بالصور

عمال شركة السكر يحملون علم مصر أمام إحدى لجان الحوامدية

عمال شركة السكر بالحوامدية
عمال شركة السكر بالحوامدية
عمال شركة السكر بالحوامدية

للرجال و النساء.. فوائد القرنفل

فوائد القرنفل
فوائد القرنفل
فوائد القرنفل

إطلاق إشارة المرور الرابعة باللون الأبيض.. مخصصة لهذه السيارات

إشارات المرور
إشارات المرور
إشارات المرور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد