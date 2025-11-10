قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم المشاركة في الانتخابات.. أمين الإفتاء: التصويت جزء من عمارة الأرض
وزير الشؤون النيابية: التحول الرقمي في الانتخابات يعكس تطور الدولة المصرية الحديثة
أحمد سعد يهاجم ماجدة خير الله بعد انتقادها له: لازم ندي أمل للناس
رغم وفاة شقيقه.. رئيس لجنة بالفيوم يرفض ترك مكانه فى الإشراف على العملية الانتخابية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال كثيف بلجنة هشام شتا في الهرم
استبعاد تريزيجيه من قائمة منتخب مصر ..تفاصيل
الوطنية للانتخابات: استبدال رئيسة لجنة في بني سويف لمرض ابنها
الوطنية للانتخابات: لا يتم استخدام الحبر الفسفورى بانتخابات مجلس النواب
حقك السياسي.. رسالة مهمة من مدير الجهاز التنفيذي للوطنية للانتخابات للناخبين
مفتي الجمهورية: مصر في عهد الرئيس السيسي أولت بالتعليم اهتماما بالغا لتجعله سلاحا في مواجهة الجهل
عضو مجلس الأهلي: زيزو لاعب كبير.. وانظروا على ما فعله بعد السوبر
المشرفون علي الانتخابات: العملية تسير بانتظام .. واقبال كثيف من الناخبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استمرار توافد الناخبين على لجنة مدرسة الشهيد حسين جمال بالمنيب

لجان
لجان
محمد صبيح   -  
احمد المهدي   -  
محمد يحي

تواصل لجنة مدرسة الشهيد حسين جمال بالمنيب بمحافظة الجيزة استقبال الناخبين اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 مع انطلاق اليوم الأول بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية 2025.

وتهيأت 6 لجان داخلية بالمدرسة لاستقبال الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية.

وقد انطلقت صباح اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب داخل مصر، والتي تشمل 14 محافظة من بينها الجيزة، وسط استعدادات مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات والأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان. وتستمر عملية التصويت على مدار يومين، اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وتعد محافظة الجيزة من أبرز المحافظات التي تشهد منافسة قوية في هذه المرحلة، حيث يبلغ عدد المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بالمحافظة نحو 6 ملايين و634 ألف ناخب، موزعين على 386 مركزًا انتخابيًا يضم 775 لجنة فرعية تغطي مختلف مدن ومراكز المحافظة. وتضم الجيزة 12 دائرة انتخابية يتنافس فيها العشرات من المرشحين المستقلين والحزبيين على المقاعد المخصصة للمحافظة في مجلس النواب الجديد.

وشهدت المحافظة خلال الأيام الماضية استعدادات مكثفة لتجهيز المقار الانتخابية وتوفير الخدمات اللازمة للناخبين، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية والمراكز، مع التأكد من توافر الإنارة والنظافة ودورات المياه ومقاعد انتظار كبار السن وذوي الهمم.

 كما تم التنسيق الكامل بين محافظة الجيزة ومديرية الأمن والهيئة الوطنية للانتخابات لتأمين محيط اللجان وتسهيل حركة المواطنين وضمان سيولة المرور في الشوارع المؤدية إليها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن المرحلة الأولى تشمل التصويت في عدد من المحافظات من بينها الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، قنا، البحر الأحمر، مطروح، البحيرة، أسوان، الأقصر، وسوهاج، بإجمالي نحو 35.3 مليون ناخب على مستوى الجمهورية، موزعين على أكثر من 5600 لجنة فرعية.

ومنذ الساعات الأولى من الصباح، شهدت العديد من اللجان الانتخابية بالجيزة إقبالًا تدريجيًا من المواطنين، خاصة في المناطق الشعبية والمراكز الريفية، حيث حرص كبار السن والنساء على التواجد المبكر للإدلاء بأصواتهم. وأكدت غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة أن العملية الانتخابية تسير بانضباط دون رصد أي مخالفات أو تجاوزات مؤثرة حتى الآن، في ظل متابعة مستمرة من اللجان العامة المشرفة على الانتخابات.

وتأتي انتخابات مجلس النواب 2025 كاستحقاق دستوري مهم يهدف إلى تجديد الدماء في المؤسسة التشريعية المصرية وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار. ويُنظر إلى نسبة الإقبال في الجيزة باعتبارها مؤشراً مهماً على تفاعل المواطنين مع العملية السياسية، خاصة وأن المحافظة تضم شرائح متنوعة من الناخبين بين الحضر والريف والمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكدت محافظة الجيزة في بيان رسمي أن المشاركة في الانتخابات تمثل واجباً وطنياً ومسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين، داعية الجميع إلى النزول إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم في أجواء يسودها النظام والانضباط، بما يعكس الصورة الحضارية للشعب المصري وإيمانه بمسار التنمية السياسية والديمقراطية التي تشهدها البلاد في ظل الجمهورية الجديدة.

الجيزة الناخبين الناخبين اليوم الانتخابات البرلمانية بالمرحلة الأولى لجان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

اغفر ذنوبك كلها

13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

الدردير

الدردير: دفاع الأهلي الأسوأ في تاريخ

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

الاهلي

نجم الإمارات السابق: شعبية الأهلي أكبر من الزمالك

ترشيحاتنا

مجمع البحوث الإسلامية

البحوث الإسلامية يعقد ندوة حول اللُّغة العربيَّة وأثرها في فهم النَّص الشرعي

حكم ترك عمل العقيقة عن الأولاد مع القدرة عليها

حكم ترك عمل العقيقة عن الأولاد مع القدرة عليها.. الإفتاء توضح

محاضرة مفتى الجمهورية

ست وصايا من مفتي الجمهورية لطلاب محافظة قنا لمواجهة الشائعات

بالصور

عمال شركة السكر يحملون علم مصر أمام إحدى لجان الحوامدية

عمال شركة السكر بالحوامدية
عمال شركة السكر بالحوامدية
عمال شركة السكر بالحوامدية

للرجال و النساء.. فوائد القرنفل

فوائد القرنفل
فوائد القرنفل
فوائد القرنفل

إطلاق إشارة المرور الرابعة باللون الأبيض.. مخصصة لهذه السيارات

إشارات المرور
إشارات المرور
إشارات المرور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد