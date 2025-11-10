مكتبات مصر العامة تواصل دورها التنويري في نشر الثقافة والمعرفة خلال أكتوبر 2025

تعكس مؤشرات الأداء في مكتبات مصر العامة خلال شهر أكتوبر 2025 التزامها المتواصل بنشر الثقافة والمعرفة، ودعم مبادرات التعلم مدى الحياة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تعزيز الوعي المجتمعي والارتقاء بمستوى الخدمات الثقافية المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق القاهرة.

مكتبة مصر العامة الرئيسية

شهدت مكتبة مصر العامة الرئيسية نشاطًا مكثفًا خلال شهر أكتوبر 2025، حيث واصلت تقديم خدماتها الثقافية والتعليمية والتوعوية لمختلف فئات المجتمع.

بلغ عدد الزائرين للمكتبة 46,535 زائرًا، في حين وصل عدد المستفيدين النشطين إلى 33,534 مستخدمًا، مما يعكس الإقبال الكبير على الخدمات المقدمة.

وسجلت المكتبة 21,494 إعارة من إجمالي مقتنياتها البالغ 156,516 مادة معرفية، منها 10,171 إعارة للكبار و4,689 للأطفال.

أما على صعيد الأنشطة، فقد تم تنفيذ 316 نشاطًا، توزعت بين 235 نشاطًا ثقافيًا للكبار و36 نشاطًا للأطفال، إضافة إلى 34 فعالية للأنشطة الثقافية و5 فعاليات رفيعة المستوى (VIP).

وفي مجال التدريب، نُظمت 131 دورة تدريبية مقابل 115 دورة في نفس الشهر من العام السابق.

كما شهدت إدارة العلاقات العامة 18 زيارة رسمية، و80 تغطية إعلامية، إلى جانب 7,120 نشاطًا تسويقيًا لتعزيز التواصل مع الجمهور.

تؤكد هذه المؤشرات استمرار مكتبة مصر العامة الرئيسية في أداء دورها كمنارة ثقافية رائدة تدعم نشر المعرفة والوعي المجتمعي.



مكتبة مصر العامة بالزيتون

شهدت مكتبة مصر العامة بالزيتون خلال شهر أكتوبر 2025 نشاطًا ملحوظًا يعكس حرصها على تطوير خدماتها الثقافية والتعليمية.

بلغ عدد الزائرين 25,522 زائرًا، بينما وصل عدد المستفيدين النشطين إلى 8,407 مستخدمين.

وسجلت المكتبة 6,419 إعارة من إجمالي مقتنياتها البالغ 39,861 مادة معرفية، منها 2,708 إعارة للأطفال و1,074 للكبار.

كما نُفذت 205 أنشطة متنوعة، تضمنت 144 فعالية للكبار و17 فعالية للأطفال، بزيادة ملحوظة عن العام السابق.

وعلى مستوى التواصل الإعلامي، شهدت المكتبة 20 زيارة رسمية و3 تغطيات إعلامية، إلى جانب 77 حملة تسويقية تهدف إلى تعريف الجمهور بخدمات المكتبة.

تواصل مكتبة الزيتون أداء رسالتها الثقافية والمعرفية عبر نشر الوعي وتشجيع القراءة وتوفير بيئة تعليمية جاذبة تلبي احتياجات المجتمع المحلي.

مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء

حققت مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء نتائج متميزة خلال شهر أكتوبر 2025، تعكس زيادة في معدلات المشاركة المجتمعية وتنوع الخدمات المقدمة.

بلغ عدد الزائرين 18,984 زائرًا، فيما وصل عدد المستفيدين النشطين إلى 10,806 مستخدمين.

وسجلت المكتبة 6,490 إعارة، بواقع 2,198 للكبار و2,053 للأطفال، في حين بلغ إجمالي المقتنيات 105,447 مادة معرفية.

ونظّمت المكتبة 124 نشاطًا متنوعًا، شملت 63 نشاطًا للأطفال و25 نشاطًا ثقافيًا وفعالية واحدة رفيعة المستوى (VIP)، إضافة إلى فعاليات ثقافية وفنية ضمن خطة الأنشطة المجتمعية.

وفي الإطار التدريبي، نُفذت 16 دورة تدريبية مقارنة بـ11 دورة في العام السابق، بينما سجلت إدارة العلاقات العامة 61 زيارة رسمية و7 تغطيات إعلامية، إلى جانب 411 نشاطًا تسويقيًا.

تواصل مكتبة الزاوية الحمراء دورها كمنصة مجتمعية نشطة تجمع بين الثقافة والتعليم والترفيه، وتدعم تنمية القدرات الفكرية والإبداعية لدى مختلف الفئات.