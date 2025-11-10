ضبط 10 أطنان أسماك فاسدة في الشرقية

أعلن وكيل وزارة التموين بالشرقية المهندس السيد حرز الله، اليوم /الإثنين/، عن ضبط 10 أطنان من الأسماك المجمدة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، خلال حملات تفتتيشية، بمراكز ومدن الشرقية.



وأوضح وكيل الوزارة، وفق بيان، أن الحملات أسفرت عن ضبط مخالفات متنوعة تم تحرير محاضر بشأنها، شملت ضبط 519 كرتونة أسماك مجمدة زنتها 10 أطنان و135 كيلو مجهولة المصدر، 50 أسطوانة بوتاجاز مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء، 5 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج السلخانة، 500 لتر بنزين 80 داخل محطة وقود بهدف الإتجار به في السوق السوداء، و65 أسطوانة بوتاجاز منزلية بقصد الاتجار بها في السوق السوداء.



وأضاف وكيل الوزارة الى أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، في إطار خطة متكاملة بين الجهات المعنية لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع أمام المواطنين، مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.