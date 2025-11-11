إذا كنتِ من محبي الحلويات إليك طريقة عمل البسبوسة بالشيكولاتة بطريقة سهلة ولذيذة:

المكونات:

2 كوب سميد خشن

1 كوب سكر

1 كوب زبادي

1/2 كوب زيت نباتي

1/2 كوب جوز هند (اختياري)

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

100 جرام شوكولاتة داكنة أو حليب، مذابة

مكسرات للتزيين (فستق حلبي أو لوز)

للشربات (القطر):

1 كوب سكر

1 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

طريقة التحضير:

تحضير الشربات:

ضعي الماء والسكر في قدر على نار متوسطة حتى يغلي، ثم أضيفي عصير الليمون.

اتركيه يغلي لمدة 5 دقائق، ثم اتركيه يبرد.

تحضير البسبوسة:

سخني الفرن على 180 درجة مئوية.

في وعاء، اخلطي السميد، السكر، البيكنج باودر، وجوز الهند.

أضيفي الزبادي والزيت وامزجي جيدًا حتى تتكون عجينة متماسكة.

صبي نصف كمية العجينة في صينية مدهونة بالزبدة.

اسكبي الشوكولاتة المذابة فوقها بالتساوي.

غطيها بالنصف الآخر من العجينة وافرديها برفق.

الخبز:

قطعي سطح البسبوسة مربعات أو معينات، وزيني بالمكسرات.

اخبزيها في الفرن لمدة 25–30 دقيقة أو حتى يصبح الوجه ذهبي اللون.

التقديم:

فور إخراج البسبوسة من الفرن، صبي الشربات البارد أو الدافئ عليها تدريجيًا.

اتركيها تمتص الشربات قليلًا قبل التقديم.