أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 11-11-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 11 - 11 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة السعودية ضد مالى فى كاس العالم للناشئين تحت 17 عاماً.
مواعيد مباريات كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة
تشيلي X كندا – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3
أوغندا X فرنسا – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2
آيرلندا X باراجواي – الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1
أوزبكستان X بنما – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 4
بوركينا فاسو X طاجيكستان – الساعة 4:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3
جمهورية التشيك X الولايات المتحدة الأمريكية – الساعة 4:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2
نيوزيلاندا X النمسا – الساعة 5:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1
السعودية X مالي – الساعة 5:45 مساء على قناة beIN SPORTS