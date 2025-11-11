أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 11-11-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 11 - 11 - 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة السعودية ضد مالى فى كاس العالم للناشئين تحت 17 عاماً.

مواعيد مباريات كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

تشيلي X كندا – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3

أوغندا X فرنسا – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2

آيرلندا X باراجواي – الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1

أوزبكستان X بنما – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN SPORTS XTRA 4

بوركينا فاسو X طاجيكستان – الساعة 4:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

جمهورية التشيك X الولايات المتحدة الأمريكية – الساعة 4:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

نيوزيلاندا X النمسا – الساعة 5:45 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

السعودية X مالي – الساعة 5:45 مساء على قناة beIN SPORTS