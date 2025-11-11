قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منال عوض: انتظام فتح اللجان الانتخابية بجميع المحافظات وسط إقبال متزايد من المواطنين
عقب التتويج بالسوبر.. شوبير يكشف خطة الأهلي لدعم الفريق
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن استمرار أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك
التعليم تطلق برنامجًا لرفع كفاءة التوجيه الفني
موقع أمريكي: احتياطيات مصر ترتفع مع انتعاش السياحة وتحويلات المغتربين
الطلاق لم يمح الذكريات.. آن الرفاعي تحتفظ بصورها مع كريم محمود عبد العزيز على إنستجرام
قرار رسمي من الكاف يخص مباراة المصري وزيسكو بكأس الكونفدرالية
كلية الطب بالقوات المسلحة .. صرح وطني وإنجازات عالمية
الحبس شهر للإعلامي توفيق عكاشة بسبب 225 ألف جنيه متجمد نفقة لطفله
إمبابة كلها في الشارع.. الأهالي يودعون إسماعيل الليثي بالدموع والدعاء
انتهاك جديد .. الاحتلال يعتدي على طاقم إسعاف الهلال الأحمر في بيت لحم
إمبابة كلها في الشارع.. الأهالي يودعون المطرب اسماعيل الليثي بالدموع والدعاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعتا القاهرة ونانجينغ للتربية الخاصة بالصين يبحثان أوجه التعاون المشترك

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، وفدا رفيع المستوي من جامعة نانجينغ للتربية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية برئاسة هوانغ جون وي، رئيس الجامعة، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجامعتين في المجالات الأكاديمية والبحثية، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

حضر اللقاء، د.محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود.رحاب محمود مدير معهد كونفوشيوس ورئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب، ود.هايدي بيومي مدير مكتب التعاون الدولي بجامعة القاهرة.

وتناول اللقاء، بحث أوجه التعاون المشترك بين الجامعتين من خلال بحث تعاون في إنشاء برامج مشتركة بين الجامعتين في مجال إعداد كوادر متخصصة لتعليم وتأهيل الطلاب من ذوي الهمم، وفي اللغات، والدراسات العليا، إلى جانب تبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

ورحب د. محمد سامي عبدالصادق، في كلمته، برئيس جامعة نانجينغ للتربية الخاصة والوفد المرافق له، مؤكدًا عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط بين مصر والصين.

وأشار  إلى علاقات التعاون القائمة بالفعل بين جامعة القاهرة وكبري الجامعات بالصين مثل جامعات بكين وشنغهاي الدولية، ودار النشر التعليمية للشعب الصيني، وغيرها من الكيانات الكُبرى داخل الصين،  لافتًا إلى تنظيم الجامعة  "أول مدرسة صيفية مشتركة" بالتعاون مع معهد اللغات الإفريقية والآسيوية بجامعة شنغهاي للعلوم الدولية حول "الابتكار والاستدامة والثقافة"، وبمشاركة نخبة من الأساتذة والباحثين والطلاب من الجانبين المصري والصيني.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تولي اهتماما كبيرًا بملف ذوي الهمم، وتحرص على تمكينهم ودمجهم داخل المجتمع الجامعي، من خلال مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة، وكلية العلاج الطبيعي.

وأشار إلى المبادرة الرئاسية "تمكين" التي توليها القيادة السياسية عناية كبيرة، وهي تستهدف تعزيز حقوق ذوي الهمم ودعم اندماجهم في المجتمع، ونشر الوعي بحقوقهم وواجباتهم، مع استعراض أبرز ما قامت به الجامعة من فعاليات وندوات ومسابقات في إطار خطتها التنفيذية لهذه المبادرة الرئاسية.

من جانبه، أعرب هوانغ جون وي رئيس جامعة نانجينغ للتربية الخاصة، عن سعادته بتواجده داخل جامعة القاهرة التي تتمتع بسمعة أكاديمية كبيرة على المستوى لدولي، معربًا عن رغبته في تعزيز التعاون مع جامعة القاهرة للاستفادة من خبراتها الأكاديمية.

وأشار إلى أن جامعة نانجينغ للتربية الخاصة تمتلك العديد من التخصصات مثل التربية الخاصة والذكاء الاصطناعي، ويدرس بها الكثير من الطلاب الوافدين من دول آسيا وافريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى رغبته في تبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

ووجه رئيس جامعة نانجينغ للتربية الخاصة، الدعوة إلى الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة لزيارة جامعة نانجينغ للاطلاع على الحركة التعليمية والبحثية بداخلها. وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع والهدايا، والتقاط بعض الصور التذكارية، كما أجرى الوفد جولة تفقدية لقاعة الاحتفالات الكبرى.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة جامعة نانجينغ للتربية الخاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

منتخب مصر

إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

ترشيحاتنا

جانب من المتابعة

الإسكندرية: إقبال متزايد على اللجان في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب

جانب من المتابعة

الإسكندرية.. إقبال متزايد على اللجان في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب

جانب من المتابعة

متابعة قوية للمنظمات الدولية بانتخابات مجلس النواب 2025

بالصور

كلية الطب بالقوات المسلحة .. صرح وطني وإنجازات عالمية

كلية الطب بالقوات المسلحة
كلية الطب بالقوات المسلحة
كلية الطب بالقوات المسلحة

السيدات يدلين بأصواتهن بمدرسة الفاروق عمر في الجيزة

انتخابات 2025
انتخابات 2025
انتخابات 2025

لليوم الثاني في انتخابات 2025.. إقبال كثيف من المواطنين على التصويت بمدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم

انتخابات مجلس الشعب٢٠٢٥
انتخابات مجلس الشعب٢٠٢٥
انتخابات مجلس الشعب٢٠٢٥

انتخابات مجلس النواب 2025.. إقبال نسائي كبير على لجنة محمد كريم بالجيزة

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد