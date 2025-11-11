جامعتا القاهرة ونانجينغ للتربية الخاصة بالصين يبحثان أوجه التعاون المشترك

استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، وفدا رفيع المستوي من جامعة نانجينغ للتربية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية برئاسة هوانغ جون وي، رئيس الجامعة، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجامعتين في المجالات الأكاديمية والبحثية، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

حضر اللقاء، د.محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود.رحاب محمود مدير معهد كونفوشيوس ورئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب، ود.هايدي بيومي مدير مكتب التعاون الدولي بجامعة القاهرة.

وتناول اللقاء، بحث أوجه التعاون المشترك بين الجامعتين من خلال بحث تعاون في إنشاء برامج مشتركة بين الجامعتين في مجال إعداد كوادر متخصصة لتعليم وتأهيل الطلاب من ذوي الهمم، وفي اللغات، والدراسات العليا، إلى جانب تبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

ورحب د. محمد سامي عبدالصادق، في كلمته، برئيس جامعة نانجينغ للتربية الخاصة والوفد المرافق له، مؤكدًا عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط بين مصر والصين.

وأشار إلى علاقات التعاون القائمة بالفعل بين جامعة القاهرة وكبري الجامعات بالصين مثل جامعات بكين وشنغهاي الدولية، ودار النشر التعليمية للشعب الصيني، وغيرها من الكيانات الكُبرى داخل الصين، لافتًا إلى تنظيم الجامعة "أول مدرسة صيفية مشتركة" بالتعاون مع معهد اللغات الإفريقية والآسيوية بجامعة شنغهاي للعلوم الدولية حول "الابتكار والاستدامة والثقافة"، وبمشاركة نخبة من الأساتذة والباحثين والطلاب من الجانبين المصري والصيني.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تولي اهتماما كبيرًا بملف ذوي الهمم، وتحرص على تمكينهم ودمجهم داخل المجتمع الجامعي، من خلال مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة، وكلية العلاج الطبيعي.

وأشار إلى المبادرة الرئاسية "تمكين" التي توليها القيادة السياسية عناية كبيرة، وهي تستهدف تعزيز حقوق ذوي الهمم ودعم اندماجهم في المجتمع، ونشر الوعي بحقوقهم وواجباتهم، مع استعراض أبرز ما قامت به الجامعة من فعاليات وندوات ومسابقات في إطار خطتها التنفيذية لهذه المبادرة الرئاسية.

من جانبه، أعرب هوانغ جون وي رئيس جامعة نانجينغ للتربية الخاصة، عن سعادته بتواجده داخل جامعة القاهرة التي تتمتع بسمعة أكاديمية كبيرة على المستوى لدولي، معربًا عن رغبته في تعزيز التعاون مع جامعة القاهرة للاستفادة من خبراتها الأكاديمية.

وأشار إلى أن جامعة نانجينغ للتربية الخاصة تمتلك العديد من التخصصات مثل التربية الخاصة والذكاء الاصطناعي، ويدرس بها الكثير من الطلاب الوافدين من دول آسيا وافريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى رغبته في تبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

ووجه رئيس جامعة نانجينغ للتربية الخاصة، الدعوة إلى الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة لزيارة جامعة نانجينغ للاطلاع على الحركة التعليمية والبحثية بداخلها. وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع والهدايا، والتقاط بعض الصور التذكارية، كما أجرى الوفد جولة تفقدية لقاعة الاحتفالات الكبرى.