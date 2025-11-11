موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية

خسر فريق الزمالك لقب السوبر المصري عقب الهزيمة في المباراة النهائية أمام غريمه التقليدي الأهلي بهدفين دون رد.

موعد مباراة الزمالك أمام زيسكو الزامبى فى الكونفدرالية

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة زيسكو الزامبى يوم الأحد 23 نوفمبر الجاري، فى الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ووقع الزمالك والمصري في المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية، بجانب كل من كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وزيسكو يونايتد الزامبي.

مواعيد مباريات الزمالك بالكونفدرالية

ـ الجولة الأولى - الزمالك × زيسكو الزامبي يوم 23 نوفمبر 2025.

ـ الجولة الثانية - كايزر تشيفز الجنوب افريقي × الزمالك يوم 30 نوفمبر 2025.

ـ الجولة الثالثة - الزمالك × المصري يوم 25 يناير 2026.

ـ الجولة الرابعة - المصري × الزمالك يوم 1 فبراير 2026.

ـ الجولة الخامسة - زيسكو الزامبي × الزمالك يوم 8 فبراير 2026.

ـ الجولة السادسة - الزمالك × كايزر تشيفز الجنوب أفريقي يوم 15 فبراير 2026.