أول تعليق من جمعية المؤلفين والملحنين على حفل أم كلثوم في إسرائيل l خاص
انتخابات النواب 2025.. مظاهرة انتخابية في حب مصر بمدينة 6 أكتوبر
حرصا على اختيار ممثليهم.. شاهد كبار السن والسيدات يزينون العرس الانتخابي بالجيزة
مباحثات مصرية–أوروبية حول الإصلاحات الهيكلية والمنح التنموية بقيمة مليار يورو
اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز
قرار عاجل من المحكمة لعدم التزام إبراهيم سعيد بدفع المصاريف الدراسية لبناته
تصريحات ترامب تثير أزمة.. روسيا تطلب تفسيرا حول استئناف التجارب النووية
البدري أفضل مدرب في ليبيا بعد نجاحاته مع أهلي طرابلس
قرار عاجل من المحكمة في الطعن على سحب أرض نادي الزمالك
معتز الخصوصي: في مصر أكثر من 100 حزب أغلبها لا تعمل على أرض الواقع
اصطفاف المواطنين أمام اللجان الانتخابية بدوائر الهرم والعمرانية.. إقبال كبير منذ الساعات الأولى
انتخابات مجلس النواب 2025.. الشرطة تساعد المواطنين للوصول إلى لجانهم
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

نهاد سمير: أحد المستشارين تلقى خبر وفاة شقيقه أمس وظل يتابع الانتخابات

الإعلامية نهاد سمير
البهى عمرو

قالت الإعلامية نهاد سمير، إن هناك مجهودا كبيرا يتم من الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن كل شخص يقوم بدوره في مكانه على أكمل وجه.

وأضافت خلال تقديم تغطية على قناة صدى البلد، أن هناك أحد المستشارين تلقى خبر وفاة شقيقه، في أثناء متابعة الانتخابات أمس، وظل في اللجنة ورفض المغادرة، من أجل القيام بدوره المطلوب منه. 

وأشارت إلى أن هناك موظفة بأحدى اللجان تعرضت لمشكلات صحية، وظلت في مكانها للقيام بدورها، فهناك مجهود كبير يتم.

وكان المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن أمس، الاثنين، الإحصائيات الخاصة بمحافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 الـ 14.

وأوضح بنداري أن محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، تشمل محافظة الجيزة، وتضم 12 دائرة انتخابية، و775 لجنة اقتراع فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 6 ملايين و634 ألفا و318 ناخبا، ومحافظة بني سويف وتضم 4 دوائر انتخابية، و479 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين 2 مليون و96 ألفا و676 ناخبا، ومحافظة الفيوم وتضم 4 دوائر انتخابية، و343 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 2 مليون و232 ألفا و98 ناخبا، ومحافظة المنيا وتضم 6 دوائر انتخابية، و621 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 3 ملايين و831 ألفا و549 ناخبا.

وأضاف أن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 تشمل أيضا محافظة أسيوط، وتضم 4 دوائر و492 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 3 ملايين و73 ألفا و726 ناخبا، ومحافظة الوادي الجديد، وتضم دائرتين انتخابيتين و60 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 195 ألفا و479 ناخبا، ومحافظة سوهاج وتضم 8 دوائر انتخابية و641 لجنة اقتراع فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 3 ملايين و375 ألفا و700 ناخب، ومحافظة قنا وتضم 4 دوائر انتخابية و352 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 2 مليون و215 ألفا و411 ناخبا، ومحافظة الأقصر وتضم 3 دوائر انتخابية، و147 لجنة فرعية، ويبلغ عدد الناخبين بها 922 ألفا و698 ناخبا.

وأشار إلى أن المرحلة تشمل أيضا محافظة أسوان، وتضم 4 دوائر انتخابية و190 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها مليونا و122 ألفا و806 ناخبين، ومحافظة البحر الأحمر، وتضم 3 دوائر انتخابية و68 لجنة فرعية ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 340 ألفا و360 ناخبا، ومحافظة الإسكندرية وتضم 5 دوائر انتخابية و558 لجنة فرعية، ويبلغ عدد ناخبيها 4 ملايين و475 ألفا و444 ناخبا، ومحافظة البحيرة وتضم 9 دوائر انتخابية و753 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 4 ملايين و388 ألفا و114 ناخبا، ومحافظة مرسى مطروح، وتضم دائرتين انتخابيتين و127 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 375 ألفا و534 ناخبا.

