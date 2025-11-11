حقوق الإنسان: المشاركة في الانتخابات تجسيد فعلي لحرية المواطن والديمقراطية

أكد الدكتور عبد الجواد أحمد، المشرف على لجنة متابعة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مجرد إتاحة الفرصة للاختيار الحر يعكس مناخًا من حرية الرأي والتعبير، ويجسد مشاركة المواطنين في إدارة شؤون البلاد سواء عبر الانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو النقابية.

احترام الحقوق الأساسية والمساواة

وأشار عبد الجواد خلال لقاء مع "صدي البلد"، إلى أن العملية الانتخابية تتضمن حقوقًا أساسية مثل المساواة، المواطنة، التمكين والمشاركة العامة، مؤكداً أن ممارستها تعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

مؤشر على وعي المجتمع ومشاركته الوطنية

وأضاف أن الانتخابات ليست مجرد إجراء دستوري، بل ممارسة حضارية تعكس وعي المجتمع بحقوقه وواجباته، وأن مشاركة المصريين داخل البلاد وخارجها تؤكد التزامهم بالمساهمة في صياغة مستقبل الوطن.