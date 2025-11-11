قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار من المحكمة بشأن دعوى شركة عقارية بالتجمع ضد شادي محمد
أول تعليق من جمعية المؤلفين والملحنين على حفل أم كلثوم في إسرائيل l خاص
انتخابات النواب 2025.. مظاهرة انتخابية في حب مصر بمدينة 6 أكتوبر
حرصا على اختيار ممثليهم.. شاهد كبار السن والسيدات يزينون العرس الانتخابي بالجيزة
مباحثات مصرية–أوروبية حول الإصلاحات الهيكلية والمنح التنموية بقيمة مليار يورو
اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز
قرار عاجل من المحكمة لعدم التزام إبراهيم سعيد بدفع المصاريف الدراسية لبناته
تصريحات ترامب تثير أزمة.. روسيا تطلب تفسيرا حول استئناف التجارب النووية
البدري أفضل مدرب في ليبيا بعد نجاحاته مع أهلي طرابلس
قرار عاجل من المحكمة في الطعن على سحب أرض نادي الزمالك
معتز الخصوصي: في مصر أكثر من 100 حزب أغلبها لا تعمل على أرض الواقع
اصطفاف المواطنين أمام اللجان الانتخابية بدوائر الهرم والعمرانية.. إقبال كبير منذ الساعات الأولى
توك شو

حقوق الإنسان: المشاركة في الانتخابات تجسيد فعلي لحرية المواطن والديمقراطية

منار عبد العظيم

أكد الدكتور عبد الجواد أحمد، المشرف على لجنة متابعة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مجرد إتاحة الفرصة للاختيار الحر يعكس مناخًا من حرية الرأي والتعبير، ويجسد مشاركة المواطنين في إدارة شؤون البلاد سواء عبر الانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو النقابية.

احترام الحقوق الأساسية والمساواة

وأشار عبد الجواد خلال لقاء مع "صدي البلد"، إلى أن العملية الانتخابية تتضمن حقوقًا أساسية مثل المساواة، المواطنة، التمكين والمشاركة العامة، مؤكداً أن ممارستها تعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

مؤشر على وعي المجتمع ومشاركته الوطنية

وأضاف أن الانتخابات ليست مجرد إجراء دستوري، بل ممارسة حضارية تعكس وعي المجتمع بحقوقه وواجباته، وأن مشاركة المصريين داخل البلاد وخارجها تؤكد التزامهم بالمساهمة في صياغة مستقبل الوطن.

الانتخابات انتخابات النواب انتخابات النواب 2025

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

حسين الشحات

أنا راضي بأي حاجة.. حسين الشحات يكشف موقفه من التجديد مع الأهلي

اسماعيل الليثي

حدادا على الليثي.. رضا البحراوي يلغي جميع أعماله الفنية 3 أيام

جانب من الحدث

أسقف عام كنائس الوادى الجديد والواحات يدلى بصوته فى انتخابات النواب بالخارجة

إزالة إعلانات

محافظ كفر الشيخ: إزالة 18 إعلانًا مخالفًا بالرياض

الرسمة الفائزة بالمركز الاول

طلاب جنوب سيناء يحصدون مراكز متقدمة في مسابقة آدم حنين للفنون

بالصور

انتخابات مجلس النواب 2025.. الشرطة تساعد المواطنين للوصول إلى لجانهم

رينو تعيد استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية.. ما السبب؟

مصطفى كامل وسعد الصغير وعبد الباسط حمودة يشاركون في جنازة إسماعيل الليثي بإمبابة

كلية الطب بالقوات المسلحة .. صرح وطني وإنجازات عالمية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

