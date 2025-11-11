قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن حالة محمد صبحي الصحية
وزير الخارجية: تضامن مصري كامل مع السودان ودعم استقراره وأمنه
الزمالك يطعن قضائيا على سحب أرض فرع 6 أكتوبر
مدبولي: علم الروم جواز المرور لإقامة مشروع عمراني تنموي متكامل
طهران تتهم واشنطن بـ خيانة الدبلوماسية بعد حرب يونيو
الوطنية للانتخابات تُعلن نتيجة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. في هذا الموعد
رويترز تحذر من تقسيم فعلي لـ غزة وتعثر خطة ترامب
القمر يبتعد عن الأرض في ظاهرة نادرة.. حدث فلكي استثنائي يشهده العالم فى هذا الموعد
وزير الخارجية: مصر تحصد ثقة المجتمع الدولي وتؤكد مكانتها العالمية بقيادة الرئيس السيسي
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء.. البانيه وصل كام؟
قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه
التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أعتز بمصر | العناني يوجه شكرا خاصا للدول الأعضاء باليونسكو لهذا السبب

الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
أ ش أ

توجه الدكتور خالد العناني، المدير العام الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بخالص الشكر والتقدير إلى الدول الأعضاء التي أولته ثقتها، معربًا عن اعتزازه البالغ بوطنه مصر التي شرفته بترشيحه، وإلى الدول العربية التي دعمته بإخلاص كأول مرشح عربي يتولى هذا المنصب في منظمة تجسد في جوهرها قيم التنوع الثقافي والحوار الإنساني.


كما وجه الدكتور العناني في كلمة ألقاها خلال حفل التنصيب له ،الشكر إلى الدول الأفريقية التي وقفت إلى جانبه موحدة في صوت واحد، مؤمنة بأن الدفاع عن المعرفة والهوية رسالة مشتركة تحملها إفريقيا إلى العالم .


وأكد المدير العام الجديد أن اليونسكو تسعى اليوم إلى أن تكون ملتقى العقل والإبداع الإنساني، مشيرًا إلى أن طموحه هو أن يخدم كمدير عام يكرس جهوده لشعار المنظمة في خدمة الشعوب، مضيفًا: «نشأت اليونسكو من أجل الشعوب، ولابد أن تبقى في خدمة الشعوب».


وأوضح العناني أنه زار أكثر من 60 دولة خلال حملته الانتخابية، وسيسعى إلى مواصلة هذه الزيارات «لأستمع وأفهم حتى أكون في خدمة من هم في صلب ولاية اليونسكو».


وقال إن رسالة اليونسكو تتقاطع مع مسيرته الشخصية والمهنية، مشيرًا إلى أنه عندما كان أستاذًا شاهد كيف أن التعليم يطور الحس النقدي، وكباحث في علم المصريات سعى إلى فهم الحضارات القديمة انطلاقًا من قناعة راسخة بأن فهم العالم الحاضر يبدأ بفهم من سبقونا في الزمن.


وأضاف العناني أنه يتولى مسؤوليته الجديدة «بكل تواضع وإدراك أن الأولوية القصوى هي للدول الأعضاء»، معربًا عن شكره وتقديره للمديرة العامة السابقة أودري أزولاي لما بذلته من جهود خلال فترة عصيبة في تاريخ المنظمة، وكذلك للمديرين العامين السابقين الذين تركوا إرثًا قيمًا ستظل اليونسكو محافظة عليه.


وأكد التزامه بالعمل على تعميم الحق في التعليم الجيد للجميع، ولا سيما للفئات الأكثر تهميشًا وذوي الإعاقات، والدفاع عن حق التعليم في مناطق النزاعات والأزمات، قائلاً: «سنضمن تقديم علوم مفتوحة وشاملة للجميع».


كما تعهد بمواصلة جهود اليونسكو في رصد آثار التغير المناخي، والعمل على حماية المناطق الأكثر هشاشة، وتعزيز الثقافة والتراث والحرف بما يخدم رخاء الشعوب وتنميتها، إلى جانب دعم السياحة المسؤولة والمستدامة.


وفيما يتعلق بإفريقيا، شدد العناني على أنه سيواصل العمل لتعزيز حضور المنظمة في الميدان بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والمجتمعات المحلية، لتلبية احتياجاتها على أرض الواقع.


وختم كلمته قائلاً: «فلنبنِ معًا يونسكو جديرة بعيدها الثمانين»، مؤكداً التزامه بمواصلة إثراء رؤيته التي قدمها للدول الأعضاء، استنادًا إلى مبادئ الإنصات والتواصل والبناء المشترك.


ويُعد الدكتور خالد العناني (54 عامًا) من أبرز الشخصيات الأكاديمية والثقافية في مصر والعالم، إذ شغل مناصب عدة منها وزير السياحة والآثار، وأستاذ علم المصريات بجامعة حلوان، وله إسهامات علمية وثقافية دولية بارزة.


وحظي العناني خلال حملته الانتخابية بدعم دولي وإقليمي وعربي واسع يعكس الثقة الكبيرة في كفاءته الأكاديمية ومكانته الثقافية.

الدكتور خالد العناني المدير العام الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو الدول العربية أول مرشح عربي يتولى هذا المنصب في منظمة قيم التنوع الثقافي الحوار الإنساني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

حسين الشحات

أنا راضي بأي حاجة.. حسين الشحات يكشف موقفه من التجديد مع الأهلي

ترشيحاتنا

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية

معتز الخصوصي: اليوم الأول لانتخابات النواب شهد إقبالا كبيرا مثل تصويت المصريين بالخارج

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية

معتز الخصوصي يكشف تفاصيل الأجندة التشريعية لمجلس النواب القادم.. فيديو

جانب من اللقاء

حقوق الإنسان: المشاركة في الانتخابات تجسيد فعلي لحرية المواطن والديمقراطية

بالصور

انتخابات مجلس النواب 2025.. مشاركة فعالة للشرطة النسائية بتنظيم عملية التصويت

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب 2025.. الشرطة تساعد المواطنين للوصول إلى لجانهم

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

رينو تعيد استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية.. ما السبب؟

رينو
رينو
رينو

مصطفى كامل وسعد الصغير وعبد الباسط حمودة يشاركون في جنازة إسماعيل الليثي بإمبابة

عبد الباسط حموده
عبد الباسط حموده
عبد الباسط حموده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد