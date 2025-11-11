إقبال كبير في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب بمدينة الشلاتين 2025

شهدت مدينة الشلاتين، صباح اليوم الثلاثاء، إقبالًا واسعًا من الناخبين على لجان الاقتراع في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء تسودها الوطنية والانضباط، ومشاركة لافتة من مختلف فئات المواطنين.

توافد مبكر من الأهالي والقبائل

توافد المواطنون من مختلف التجمعات والقبائل البدوية في الشلاتين منذ الصباح الباكر، قبل فتح اللجان في التاسعة صباحًا، حيث حرص الرجال والسيدات والشباب على التواجد أمام مقار الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في جو يسوده النظام والحماس الوطني.

وظهرت مشاهد المشاركة القوية في لجان المدارس، خاصة مدرسة الشلاتين الثانوية المشتركة ومدرسة الشلاتين الإعدادية، حيث اصطف الناخبون في طوابير طويلة، مؤكدين حرصهم على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

تأمين وتنظيم كامل للجان الانتخابية

تجري العملية الانتخابية داخل لجان الشلاتين وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين المواطنين وتنظيم دخولهم بشكل منضبط، مع تواجد عناصر من الشرطة والقوات المسلحة في محيط اللجان لتسهيل حركة الناخبين.

وأكدت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر أن العملية الانتخابية تسير بسلاسة تامة في جميع لجان المدينة، دون رصد أي معوقات، مع متابعة ميدانية مستمرة من رؤساء اللجان والقيادات التنفيذية.

روح وطنية ورسائل دعم للاستقرار

عبّر عدد من أهالي الشلاتين عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحدث الوطني، مؤكدين أن التصويت واجب وطني ورسالة دعم للاستقرار والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات، مؤكدين أن المشاركة الواسعة اليوم هي خير دليل على وعي أبناء الجنوب ومسؤوليتهم تجاه وطنهم.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً، وسط متابعة مستمرة من الجهات القضائية والمراقبين لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.