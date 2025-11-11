سكرتير عام البحر الأحمر يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

ادلي كمال سليمان سكرتير عام محافظة البحر الأحمر ، ظهر اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 باللجنة الانتخابية بالنادي الاجتماعي بمدينة الغردقة ، كما حرص علي متابعة سير العملية الانتخابية باللجنة .

يذكر ان اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر دعا كافة أبناء المحافظة ممن لهم حق التصويت بالنزول و الإدلاء و المشاركة في العملية الانتخابية ، مشيرا ان التصويت حق مكفول لجميع الموطنين بالدولة ، و مؤكدا ان الحق الانتخابي هو أهم حقوق المواطنة، وواجب وطني على كل مصري دعم بلاده من خلال هذا الاستحقاق .

كما أشار المحافظ الي ان هناك متابعة علي مدار الساعة من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطواريء والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الانتخابات والوقوف علي الحالة العامة للجان ، وتذليل كافة المعوقات والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات لضمان انتظام العملية الانتخابية.