القضاء ورجال الشرطة .. دور إنساني أمام لجان الانتخابات بالغردقة

في مشهد يجمع بين الرقابة القضائية والجهود الأمنية، قدّم رجال الشرطة بمدينة الغردقة اليوم دعمًا ملموسًا لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أمام لجان الاقتراع خلال اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025.

شهدت لجنة مدرسة رجاك الابتدائية إشراف المستشار إسلام شعبان، رئيس النيابة والمسؤول عن اللجنة، حيث تولى الإشراف الكامل على سير العملية الانتخابية وتنظيم دخول الناخبين، مؤكدًا الدور الحيوي للقضاء في ضمان نزاهة الانتخابات وانتظامها.

وفي الوقت نفسه، ساهم رجال الشرطة في تقديم المساعدة لكبار السن، وتنظيم حركة الدخول والخروج وتوفير مقاعد للراحة، بما يعكس التنسيق بين أجهزة الدولة لضمان مشاركة الجميع في هذا العرس الديمقراطي.

وأكد المستشار شعبان أن الجمع بين الرقابة القضائية والدور الإنساني لأفراد الأمن يعكس صورة مشرّفة للتنظيم الانتخابي بالغردقة، ويجسد حرص الدولة على توفير كل سبل الدعم للمواطنين لممارسة حقهم الدستوري.

