شغل آخر لحظة.. المرشحون يدفعون بالكتل الصلبة من أنصارهم إلى صناديق الاقتراع

بدأ كل مرشح مع اقتراب نهاية يوم الاقتراع الثاني من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، في الدفع بالمجموعات الصلبة والمتماسكة من مناصريه وعائلته إلى اللجان الانتخابية في خطوة تعزز من فرصه في تحقيق الفوز والتعامل مع تطورات المشهد الانتخابي وتحالفاته غير المعلنة.

رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية ظهور مجموعات واسعة من أنصار بعض المرشحين أمام لجان التصويت بالمحافظات المختلفة وخاصة في الدوائر الريفية والقبلية التي تشهد سخونة واضحة بين المرشحين.

ويعد أبرز ما تتميز به تلك المجموعات الأساسية من الأنصار والداعمين بسيطرتهم على المشهد بصورة تكاد تكون كاملة مع إبراز واضح لموقفهم الداعم والمساند لهم.

ورصد متابعو الائتلاف المصري حالة الترابط والتنظيم التي تظهر عليها الحشود المتواجدة أمام اللجان والتزامهم بتعليمات مسئولي الحملات الانتخابية المتواجدين على الأرض بما يؤكد على طبيعتهم المؤيدة تمام للمرشح والتزامهم بما يطلبه.

وتمثل تلك المجموعات المتأخرة ضمانة بالغة الأهمية بقواعد واتفاقات التنسيق بين المرشحين وعنصرا حاسما في التأكيد على النجاح الذي يتحقق على مدار اليومين.