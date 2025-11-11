قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: يوجد مستهدِفون لمصر مروجون لأكاذيب بشأن انتخابات مجلس النواب
19 مصابًا .. انتداب الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق مصنع أكتوبر
رابطة الأندية فى ورطة .. بطولات الكاف تربك مسابقة الدوري | إيه الحكاية
وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
72 ساعة .. خبير تحكيمي: هذا آخر موعد لتقديم شكوى زيزو ضد جماهير الزمالك
عباس شومان: الإسلام دين سلام.. ونرفض إساءة تأويل آيات القـ.ـتال في القرآن لتشويه صورته
الرئيس السيسي يقدم التعازي للرئيس الكيني في ضحايا الانزلاق الأرضي
الزمالك يرسل شكواه لـ الانضباط ضد زيزو في أزمة منصة السوبر
الذهب يعاود الارتفاع.. وتوقع بالوصول لقمم سعرية جديدة
مسيرة حاشدة للجبهة الوطنية في الجيزة بقيادة أبو العينين لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب..صور
وفاة الطاقم بالكامل.. شاهد لحظة سقوط طائرة شحن تركية عسكرية
أبو مازن: قريبون من صياغة دستور دولة فلسطين المؤقت
شغل آخر لحظة.. المرشحون يدفعون بالكتل الصلبة من أنصارهم إلى صناديق الاقتراع

الديب أبوعلي

بدأ كل مرشح مع اقتراب نهاية يوم الاقتراع الثاني من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، في الدفع بالمجموعات الصلبة والمتماسكة من مناصريه وعائلته إلى اللجان الانتخابية في خطوة تعزز من فرصه في تحقيق الفوز والتعامل مع تطورات المشهد الانتخابي وتحالفاته غير المعلنة.

رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية ظهور مجموعات واسعة من أنصار بعض المرشحين أمام لجان التصويت بالمحافظات المختلفة وخاصة في الدوائر الريفية والقبلية التي تشهد سخونة واضحة بين المرشحين. 

ويعد أبرز ما تتميز به تلك المجموعات الأساسية من الأنصار والداعمين بسيطرتهم على المشهد بصورة تكاد تكون كاملة مع إبراز واضح لموقفهم الداعم والمساند لهم. 

ورصد متابعو الائتلاف المصري حالة الترابط والتنظيم التي تظهر عليها الحشود المتواجدة أمام اللجان والتزامهم بتعليمات مسئولي الحملات الانتخابية المتواجدين على الأرض بما يؤكد على طبيعتهم المؤيدة تمام للمرشح والتزامهم بما يطلبه.

وتمثل تلك المجموعات المتأخرة ضمانة بالغة الأهمية بقواعد واتفاقات التنسيق بين المرشحين وعنصرا حاسما في التأكيد على النجاح الذي يتحقق على مدار اليومين.

