قبل الغلق.. محافظ الجيزة يتفقد غرفة عمليات متابعة سير انتخابات النواب

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتفقد غرفة عمليات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة سير العملية الانتخابية في يومها الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك قبل غلق اللجان الانتخابية بساعات.

كما شارك المحافظ في لقاءً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، لاستعراض آخر مستجدات العملية الانتخابية داخل محافظة الجيزة.

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد.

وأكد محافظ الجيزة أن العملية الانتخابية تسير بانضباط وانتظام داخل مختلف المراكز والمدن والأحياء، وسط إقبال ملحوظ من المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم، مشيرًا إلى الوعي الوطني الكبير الذي أظهره أبناء الجيزة وحرصهم على المشاركة الإيجابية في اختيار ممثليهم بمجلس النواب.