استعدوا للبرد والمطر.. تقلبات جوية حادة تضرب مصر خلال أيام

تشهد درجات الحرارة، نهاية هذا الأسبوع عدم إستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تحذر هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدة محافظات بتوخي الحذر من تساقط أمطار متوسطة وقد تصل إلى غزيرة في بعض الأحيان.

أحوال جوية غير مستقرة

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك حالة جوية غير مستقرة منتظرة على نهاية هذا الأسبوع، وبوادرها بدأت تظهر اليوم، مشيرا إلى وجود أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الأمطار تصل لمتوسطة أحيانا على مناطق من مطروح والسلوم، موضحا أن منذ ساعات اليوم الأولي بدأ تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من أقصي السواحل الشمالية الغربية، وتتساقط بعض الامطار الخفيفة الأن، وتزداد شدتها على مدار اليوم.

غدا منخفض جوي فى طبقات الجو العليا

وتابع أنه بداية من غدا، من المتوقع حالة جوية غير مستقرة على مناطق شمال الجمهورية، نتيجة منخفض جوي فى طبقات الجو العليا، متمركز على البحر المتوسط.

أحوال جوية غير مستقرة قد تمتد إلى يوم السبت

وأشار إلى أن تلك الحالة الجوية غير المستقرة مستمرة يوم الخميس والجمعة وقد تمتد إلى يوم السبت، والتي تؤدي لتكاثر السحب المنخفصة والمتوسطة على محافظات شمال الجمهورية.

ولفت إلى أن غدا ستكون هناك أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة ورعدية أحيانا، وقد يصاحبها بعض حبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وبعض محافظات شمال الوجه البحري، وجنوبا تبدأ تقل فرص الأمطار بشكل تدريجي، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبري.

إنخفاض كبير فى درجات الحرارى على القاهرة الكبري

وأوضح أنه سيكون هناك إنخفاض فى درجات الحرارة، وتصل العظمي على القاهرة الكبري ما بين ال24 إلى 25 درجة مئوية، وتصل إلى 22 و23 على محافظات الساحل الشمالي نهارا، وتنخفض بشكل أكبر خلال ساعات الليل والصباح الباكر، والقاهرة ليلا تسجل خلال هذا الأسبوع إلى 16 درجة مئوية.