قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة البترول تحقق في حادث سقوط جهاز حفر بالصحراء الغربية وإصابة 3 عمال
جوتيريش يهنئ الشعب العراقي على إجراء الانتخابات البرلمانية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025
من الموبايل بدون الذهاب للفرع.. كيفية تنشيط فيزا البريد المصري للمعاشات وخطوات التفعيل
سعر الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21
طائرات الاحتلال تشن 3 غارات داخل مناطق الخط الأصفر بغزة
رئيس وزراء العراق: نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب تجاوزت 55%
بارد وحار.. تعرف على طقس اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025
صاحبها محبوس.. لغز يحيط بالعثور على جثة في برميل بشقة مهجورة في بولاق
استعدوا للبرد والمطر.. تقلبات جوية حادة تضرب مصر خلال أيام
كشف غموض الحرائق المجهولة بقرية في كفر الشيخ
إسرائيل تعلن فتح معبر زيكيم شمال غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استعدوا للبرد والمطر.. تقلبات جوية حادة تضرب مصر خلال أيام

الأرصاد
الأرصاد
هاجر ابراهيم

تشهد درجات الحرارة، نهاية هذا الأسبوع عدم إستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تحذر هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدة محافظات بتوخي الحذر من تساقط أمطار متوسطة وقد تصل إلى غزيرة في بعض الأحيان.

أحوال جوية غير مستقرة

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك حالة جوية غير مستقرة منتظرة على نهاية هذا الأسبوع، وبوادرها بدأت تظهر اليوم، مشيرا إلى وجود أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الأمطار تصل لمتوسطة أحيانا على مناطق من مطروح والسلوم، موضحا أن منذ ساعات اليوم الأولي بدأ  تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من أقصي السواحل الشمالية الغربية، وتتساقط بعض الامطار الخفيفة الأن، وتزداد شدتها على مدار اليوم.

غدا منخفض جوي فى طبقات الجو العليا

وتابع أنه بداية من غدا، من المتوقع حالة جوية غير مستقرة على مناطق شمال الجمهورية، نتيجة منخفض جوي فى طبقات الجو العليا، متمركز على البحر المتوسط.

أحوال جوية غير مستقرة قد تمتد إلى يوم السبت 

وأشار إلى أن تلك الحالة الجوية غير المستقرة مستمرة يوم الخميس والجمعة وقد تمتد إلى يوم السبت، والتي تؤدي لتكاثر السحب المنخفصة والمتوسطة على محافظات شمال الجمهورية.

ولفت إلى أن غدا ستكون هناك أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة ورعدية أحيانا، وقد يصاحبها بعض حبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية وبعض محافظات شمال الوجه البحري، وجنوبا تبدأ تقل فرص الأمطار بشكل تدريجي، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبري.

إنخفاض كبير فى درجات الحرارى على القاهرة الكبري 

وأوضح أنه سيكون هناك إنخفاض فى درجات الحرارة، وتصل العظمي على القاهرة الكبري ما بين ال24 إلى 25 درجة مئوية، وتصل إلى 22 و23 على محافظات الساحل الشمالي نهارا، وتنخفض بشكل أكبر خلال ساعات الليل والصباح الباكر، والقاهرة ليلا تسجل خلال هذا الأسبوع إلى 16 درجة مئوية.

الأرصاد الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة أحوال الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد تيمور و هيدي كرم

ما علاقة زوج مي عز الدين بـ هيدي كرم

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

زواج مي عز الدين

زواج مي عز الدين | مفاجأة غير محسوبة من الفنانة لكل جمهورها .. تفاصيل مثيرة

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

مشغولات ذهبية

200 جنيه صعودًا .. أسعار الذهب الآن في مصر

الواقعة

حقيقي أم Ai.. الأمن يفحص فيديو عبث فتيات بآثار المتحف الكبير بالمكياج

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

صورة أرشيفية

الزراعة: الإخماد الكامل والفوري لحريق محدود بمتحف الدقي | خاص

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| العلاقة بين الكركديه وضغط الدم.. كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟

انتخابات مجلس النواب

لمتابعة انتخابات النواب.. زيارة وفد البرلمان العربي بمدرسة عثمان بن عفان الابتداىية بإمبابة

انتخابات مجلس النواب

إقبال كثيف من السيدات على لجان الاقتراع في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025

بالصور

نيسان جوك الجديدة تظهر في صورة تشبه فورد بوما اليابانية

نيسان جوك
نيسان جوك
نيسان جوك

لمنافسة بورش.. آودي تطرح SUV خارقة بقوة 440 حصان

آودي
آودي
آودي

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات
أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات
أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

تعلمي طريقة عمل الفطير المشلتت .. بخطوات سهلة ومضمونة

طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل
طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل
طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد