وزيرة التخطيط: شراكات دولية بـ 9 مليار دولار 25% منها عبارة عن منح

أكدت وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، خلال كلمتها بالمؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية ، بحضور رئيس مجلس الوزراء، أن المؤتمر دليل على أهمية رأس المال البشري والتنمية البشرية كداعم رئيسي في التنمية الاقتصادية.

وتابعت: “نعزز أن المواطن هو محور التنمية ورأس المال البشري أهم المقومات التي تملكها الدولة المصرية، وإستفادة أكثر من 18 مليون مواطن بتكلفة 350 مليار جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة وبه جميع الوزارات لخدمة الإستثمار في رأس المال البشري ”.



وأشارت: “لدينا قطاعات مباشرة من صحة وتعليم وخدمات ثقافية وشبابية ورياضية، ولكن هناك إستثمارات غير مباشرة، منها خدمات سكن لائق وطرق أمنة وغيرها، وكل هذا يدعم التنمية البشرية”.

وأوضحت: “من عام 2014 وحتي 2025 نجد أنه تم توجيه إستثمارات مباشرة وغير مباشرة تقريبا ب 7.5 تريليون جنيه، وهذا يوضح أن هناك تركيز شديد جدا أن الإنفاق الإستثماري دائما يوجه إلى التنمية البشرية”.

ولفتت: “هناك تقريبا شراكات دولية ب9 مليارات دولار 25% منها عبارة عن منح”.