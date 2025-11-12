تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة (11) سفينة، وتم تداول 10 آلاف طن بضائع و620 شاحنة و73 سيارة، فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1225 راكبا بموانيها.



وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الأربعاء - أن حركة الواردات شملت (2000) طن بضائع و(272) شاحنة و(53) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (8000) طن بضائع و(348) شاحنة و(20) سيارة.



وأشارت الهيئة إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال العبارة أمل، بينما غادرته السفينتان (Alcudia Express والحرية)، وشهد ميناء نويبع تداول (1400) طن بضائع و(230) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهي (بابلو، سينا، الحسين، وأيلة)، فيما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة BLUE GOLD.

