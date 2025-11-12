ضبط 11 ألف مطبوع بدون ترخيص داخل مطبعة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مطبعة "بدون ترخيص" بالقاهرة وبحوزته 11 ألف مطبوع تجارى بدون تفويض بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية .



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المطبعة وضبط مالكها ، وبحوزته (11 ألف مطبوع تجارى لمنتجات عناية صحية وأدوية بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية) ، وبمواجهته أقر بأنه مالك المطبعة المُشار إليها وإرتكابه للمخالفات بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية..





