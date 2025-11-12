قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لأول مرة.. انطلاق عمل لجنة المفاصل بعيادة السلام للتأمين الصحي ببني سويف
منال عبد اللطيف تقرر خلع الحجاب بعد 12 عاما
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي: نحن في مرحلة دراسة موعد الاعتراف بدولة فلسطينية
التعليم العالي: نستهدف 5.6 مليون طالب في الجامعات المصرية بحلول 2030
موعد نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي وسموحة بالإمارات
وليد صلاح عبد اللطيف: تجربة جون إدوارد غير ناجحة
محلل سياسي: نتنياهو يحول نفوذه إلى درع قانوني يجمد محاكماته
13 فتاة.. سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة
وزارة العمل تعلن عن 185 فرصة عمل بمحافظة السويس| التخصصات وشروط التقديم
شركة صينية كبرى تستثمر في القطن المصري.. إنشاء خطوط إنتاج لمفروشات 100% قطن مصري
لابورتا يصدم جماهير برشلونة بشأن احتمالية عودة ميسي
الداخلية تضبط صفقة مخدرات بـ96 مليون جنيه بالإسماعيلية
القبض على شخصين فرضا إتاوات على ملاك وحدات سكنية بالقطامية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بترهيب وفرض إتاوات على ملاك وحدات سكنية بمنطقة القطامية بالقاهرة.

 كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تضرر أحد المواطنين من شخصين لمطالبته بدفع مبالغ مالية نظير حراسة وحدة سكنية " تحت الإنشاء" كخفرة شهرية "بدون وجه حق" بمنطقة القطامية وقيامهما بترهيبه عبر الإدعاء بإنتشار وقائع سرقة الأسلاك الكهربائية بالمنطقة .

 بالفحص تم تحديد وضبط المشكو فى حقهما (عاطلَين – مقيمان بعقار تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة المقطم) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد فرض السيطرة والنفوذ على مالكى الوحدات السكنية للتحصل منهم على مبالغ مالية دون وجه حق .

 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

