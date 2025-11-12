القبض على شخصين فرضا إتاوات على ملاك وحدات سكنية بالقطامية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بترهيب وفرض إتاوات على ملاك وحدات سكنية بمنطقة القطامية بالقاهرة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تضرر أحد المواطنين من شخصين لمطالبته بدفع مبالغ مالية نظير حراسة وحدة سكنية " تحت الإنشاء" كخفرة شهرية "بدون وجه حق" بمنطقة القطامية وقيامهما بترهيبه عبر الإدعاء بإنتشار وقائع سرقة الأسلاك الكهربائية بالمنطقة .

بالفحص تم تحديد وضبط المشكو فى حقهما (عاطلَين – مقيمان بعقار تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة المقطم) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد فرض السيطرة والنفوذ على مالكى الوحدات السكنية للتحصل منهم على مبالغ مالية دون وجه حق .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





