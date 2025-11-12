الداخلية تضبط صفقة مخدرات بـ96 مليون جنيه بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر جنائى شديد الخطورة من جالبى ومتجرى المواد المخدرة وبحوزته أكثر من 1,5 طن من المواد المخدرة بالإسماعيلية، قدرت قيمتها المالية بـ 95 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عنصر جنائى شديد الخطورة) بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.



عقب تقنين الإجراءات تم تتبعه وإعداد الأكمنة اللازمة له وضبطه بنطاق محافظة الإسماعيلية ، وبحوزته (1,5 طن لمخدر الهيدرو - 25 كيلو جرام لمخدر الحشيش ) ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (95 مليون جنيه) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة .





