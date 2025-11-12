براءة عاطل من تهمة التحرش بفتاة في منطقة روض الفرج

قضت محكمة جنح روض الفرج بالقاهرة، ببراءة عاطل متهم بالتحرش بفتاة أثناء توقفها في الشارع تنتظر وسيلة للمواصلات بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

وجاء في أمر الإحالة أن "أحمد . ع" عاطل، بدائرة قسم شرطة روض الفرج تحرش بفتاة أثناء توقفها في الشارع تنتظر وسيلة للمواصلات، كما أن المتهم وجه إلى المجني عليها التي لم تتجاوز الثامنة عشرة عاما ألفاظا تخدش الحياء، وحاول ملامسة جسدها فصرخت واستغاثت بالأهالي.

وتابع أمر الإحالة، أن الأهالي أمسكوا بالمتهم وسلموه إلى قسم الشرطة التي أحالته إلى النيابة العامة للتحقيق، وأنكر المتهم في تحقيقات النيابة العامة الاتهامات المنسوبة إليه، مشيرا إلى أنه كان يتحدث في الهاتف، وأساءت المجني عليها الفهم واعتقدت أن الكلام موجه إليها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.