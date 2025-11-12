13 فتاة.. سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 13 سيدة لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى بالقاهرة .

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام إحدى السيدات مقيمة بالجيزة بتكوين شبكة لتسهيل الأعمال المنافية للآداب لعدد من السيدات بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز .





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبصحبتها 12 سيدة

"4 منهن لهن معلومات جنائية" ، بنطاق محافظة القاهرة وبمواجهتهن إعترفن بنشاطهن الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





