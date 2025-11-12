قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لأول مرة.. انطلاق عمل لجنة المفاصل بعيادة السلام للتأمين الصحي ببني سويف
منال عبد اللطيف تقرر خلع الحجاب بعد 12 عاما
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي: نحن في مرحلة دراسة موعد الاعتراف بدولة فلسطينية
التعليم العالي: نستهدف 5.6 مليون طالب في الجامعات المصرية بحلول 2030
موعد نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي وسموحة بالإمارات
وليد صلاح عبد اللطيف: تجربة جون إدوارد غير ناجحة
محلل سياسي: نتنياهو يحول نفوذه إلى درع قانوني يجمد محاكماته
13 فتاة.. سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة
وزارة العمل تعلن عن 185 فرصة عمل بمحافظة السويس| التخصصات وشروط التقديم
شركة صينية كبرى تستثمر في القطن المصري.. إنشاء خطوط إنتاج لمفروشات 100% قطن مصري
لابورتا يصدم جماهير برشلونة بشأن احتمالية عودة ميسي
الداخلية تضبط صفقة مخدرات بـ96 مليون جنيه بالإسماعيلية
حوادث

13 فتاة.. سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 13 سيدة لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى بالقاهرة .

 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام إحدى السيدات مقيمة بالجيزة  بتكوين شبكة لتسهيل الأعمال المنافية للآداب لعدد من السيدات بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز .


 

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبصحبتها 12 سيدة

"4 منهن لهن معلومات جنائية" ، بنطاق محافظة القاهرة وبمواجهتهن إعترفن بنشاطهن الإجرامى على النحو المشار إليه .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



الأجهزة الأمنية الأعمال المنافية للآداب فتاة

