محافظات

محافظ الفيوم: الدولة شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة بالقطاعات كافة

أ ش أ

قال محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، إن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الماضية طفرة تنموية غير مسبوقة من خلال الارتقاء بكافـة القطاعات، بفضل الإرادة السياسية الواعية بقيادة السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ اليوم الأربعاء، بالندوة التوعوية بعنوان "دور الرقابة الإدارية في الوقاية من الفساد ومكافحته" التي نظمها مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة، للتعريف بماهية الفساد الإداري، وأنواعه، والآثار السلبية المترتبة عليه، ودور الرقابة الإدارية في مكافحته.


وأكد المحافظ حرصه على كل عوامل النجاح، وبذل المزيد من الجهد وتضافر الجهود لمجابهة كافة صور الفساد من أجل التطلع إلى مستقبل أفضل، من خلال التسلح بالتكنولوجيا الحديثة والثورة المعلوماتية بكافة المجالات، وما تتبعها من أتمتة المعلومات "التحول الرقمي" لمنظومات العمل داخل مختلف القطاعات، مشيراً إلى تجربته الشخصية في ميكنة البيانات التي أسهمت في سرعة إنهاء كافة قوائم انتظار المرضى، خلال عمله بوزارة الصحة، وكذا دقة أتمتة الإعلان عن الوظائف خلال رئاسته لهيئة الإسعاف المصرية.


وأضاف المحافظ أن عبء الحفاظ على المال العام مسئولية جميع الأفراد والمؤسسات، محذرًا من الانزلاق في التصرفات السلبية غير المسئولة للموظف الحكومي، حفاظًا على كرامته وواجبه والتزامه نحو نفسه ودينه وأسرته ومجتمعه، معربًا عن سعادته بالمشاركة في فعاليات تلك الندوة التي تهدف للتوعية، وإيقاظ الهمم وإعمال مبدأ العقل والضمير، من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن والمال العام.


وأوضح المحافظ أن الأتمتة "التحول الرقمي" ليست خرافة ولكنها ممارسات ثابتة وموجودة وواقع لابد أن نكتسبه ونستفيد منه في جميع مناحي حياتنا خاصة في مجال تقديم الخدمات للمواطنين، بما يسهم في فصل المال عن تأدية الخدمة، مؤكداً أن استخدام البيانات والمعلومات من أخطر ما يكون، ولابد من التأكد من دقتها بما يسهم في الحصول على نتائج إيجابية لها، مثمناً دور فرع هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، في مساندة برامج الدولة التنموية، والإسهام في منح الثقة لمتخذ القرار في التحرك بشكل إيجابي وسليم، مؤكداً أن دور مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة كبير جداً في التصدي لكافة أشكال الفساد.


وتضمنت الندوة عرض فيديو بعنوان "حماية مقدرات الوطن ميثاق عمل"، وفيديوهات لإنجازات الرقابة الإدارية في ظل التحول الرقمي، شملت تلك الفيديوهات عدداً من إنجازات الدولة المصرية في تنفيذ المشروعات القومية التي تتصل بالبنية التحتية الأساسية، بهدف التأكيد على هذه المشروعات كمكتسب لكل أفراد الشعب، والتسلح بالتكنولوجيا الحديثة في ظل التحول الرقمي، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وفقاً لرؤية مصر 2030.


كما اشتملت الندوة على محاضرة مصحوبة بعدد من الفيديوهات التوضيحية بعنوان "التحول الرقمي مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية".

