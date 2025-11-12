السجن المشدد 6 سنوات للمتهم بالاتجار في الهيروين ومقاومته السلطات بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لحداد لإتجاره في جوهر الهيروين المخدر، وحيازته سلاحًا ناريًا وذخائر دون ترخيص، ومقاومته رجال الشرطة أثناء ضبطه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز علي محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.



وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة العامة المتهم محمد. م. م (34 عامًا)، حداد، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 3307 لسنة 2025 قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 876 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، لاتهامه بإحراز جوهر مخدر "الهيروين" بقصد الإتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.



كما أوضح أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا فرد خرطوش وذخائر مما يُستخدم عليه، دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها.



وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قاوم بالقوة والعنف النقيب مصطفى الحصري معاون مباحث قسم أول شبرا الخيمة، وآخرين من رجال الشرطة السريين، أثناء تأدية عملهم في تنفيذ قانون مكافحة المخدرات، إذ أشهر في وجوههم السلاح الناري مهددًا إياهم به لمنعهم من ضبطه.