أخبار البلد

نائبة رئيس المجلس القومي للمرأة: تعزيز دور السيدات في المناصب القيادية ليس سهلا

نائبة رئيس المجلس القومي للمرأة تشارك فى ندوة "تمكين المرأة في المناصب القيادية "
نائبة رئيس المجلس القومي للمرأة تشارك فى ندوة "تمكين المرأة في المناصب القيادية "
أمل مجدى

شاركت الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيس المجلس القومي للمرأة، في فعاليات الجلسة الثالثة لندوة "تمكين المرأة في المناصب القيادية وتعزيز دورها في حماية الفئات الأولى بالرعاية"، والتي نظمها المجلس بالتعاون مع المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة.

وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان "من التمكين إلى التأثير: برامج تدريبية، تحديات وحلول"، حيث أكدت الدكتورة نسرين البغدادي على دور المجلس القومي للمرأة كآلية وطنية لتمكين المرأة المصرية، مشيرة إلى دور المجلس فى التشبيك مع الجهات المحلية والدولية لدعم برامج التمكين وبناء القدرات.

وأوضحت أن تغيير الثقافة المجتمعية وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية ليس بالأمر السهل، مشيرة إلى أن استراتيجية تمكين المرأة التي أعدها المجلس وأقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 وضعت محاور تمكين المرأة في كافة المجالات، بما يعزز مشاركتها في الحياة العامة وصنع القرار.

كما أشادت بالدور الوطني للأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدة أنها صرح رائد لبناء القدرات والتدريب، وأن تكامل الأدوار بين المؤسسات المختلفة أمر ضروري لتعظيم أثر البرامج التنموية. وقدمت الدكتورة البغدادي شكرها للدكتورة سولاف جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية، على جهودها المستمرة في دعم وتمكين المرأة، وخلق فرص للمرأة في مجالات القيادة وصنع القرار، خاصة في سياق حفظ وبناء السلام.

تمكين المرأة المناصب القيادية المجلس القومى للمرأة القومي للمرأة صنع القرار

