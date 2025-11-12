الاجتماع مع عمر الشحات ممثل مصر في بطولة العالم للألعاب الإلكترونية بالرياض

اجتمع الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، وشريف عبد الباقي رئيس اتحاد الرياضات الإلكترونية ومحمد سمير زاهر مدير التسويق ورئيس لجنة الألعاب الإلكترونية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مع عمر الشحات لاعب منتخب مصر والمتأهل لبطولة العالم للألعاب الإلكترونية، وعبد الرحمن بشير صانع المحتوى المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم، للتنسيق بشأن سفر البعثة إلى الرياض، وترتيب جميع الإجراءات الخاصة بالمشاركة.

وتنطلق بطولة العالم للألعاب الإلكترونية في العاشر من ديسمبر المقبل، بمشاركة 12 منتخبًا، مقسمين إلى مجموعتين في الدور الأول، حيث يلعب منتخب مصر خمس مواجهات، ويتأهل أفضل أربعة منتخبات في كل مجموعة إلى الدور الثاني، قبل استمرار المنافسات بنظام الأدوار الإقصائية، على أن تُقام المباراة النهائية في الثالث عشر من ديسمبر.