جمال شعبان يوضح أسباب تفشي أمراض الفشل الكلوي
تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات
الإجراءات الجنائية.. القانون يجيز تأجيل تنفيذ العقوبة على الحوامل حتى عامين بعد الولادة
عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية
جمال شعبان عن وفاة إسماعيل الليثي: الدنيا ساعة ويا رب نجعلها في طاعة
ارتفاع 70 جنيها .. سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء
برلماني: إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد إصرار الدولة على ترسيخ العدالة
مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة جنوب سوريا
كيف ينظر حلف الناتو للمستجدات في الملف النووي الإيراني؟.. نيكولاس ويليامز يجيب
أشرف زكي ينفي وفاة الفنان محمد صبحي
ماركات عالمية.. مزاد جديد لبيع سيارات الجمارك
القناة 12 الإسرائيلية: اعتقال ضابط برتبة لواء والتحقيق معه بشبهة خيانة الأمانة
أخبار العالم

بعثة جامعة الدول العربية تشيد بالتنظيم الجيد للعملية الانتخابية في مصر

انتخابات مجلس النواب المصري
انتخابات مجلس النواب المصري
الديب أبوعلي

اختتمت بعثة جامعة الدول العربية متابعتها الميدانية لمجريات عملية الاقتراع في المرحلة الأولى، لانتخابات مجلس النواب بجمهورية مصر العربية التي جرت يومي 10 و11 نوفمبر 2025.

انتشرت البعثة خلال هذه المرحلة في العديد من الدوائر الانتخابية في مختلف المحافظات، حيث رصد المتابعون التنظيم الجيد للعملية الانتخابية.

كما لاحظت البعثة الإجراءات الأمنية المحكمة من جانب قوات الأمن المكلفة بتأمين مراكز الاقتراع، مما ساهم في توفر بيئة آمنة لإجراء الانتخابات.

ستواصل البعثة مهمتها في متابعة مجريات المرحلة الثانية من الانتخابات المقررة في 24 و25 نوفمبر الجاري.

وستُصدر البعثة بيانها التمهيدي الذي سيتضمن ملاحظاتها الأولية حول العملية الانتخابية بمجملها عقب إعلان النتائج الأولية للعملية الانتخابية.

جامعة الدول العربية مجلس النواب انتخابات مجلس النواب الدوائر الانتخابية المرحلة الأولى من انتخابات النواب مجلس النواب المصري

حسين فهمي
يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسا
طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:
إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي
