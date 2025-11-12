بعثة جامعة الدول العربية تشيد بالتنظيم الجيد للعملية الانتخابية في مصر

اختتمت بعثة جامعة الدول العربية متابعتها الميدانية لمجريات عملية الاقتراع في المرحلة الأولى، لانتخابات مجلس النواب بجمهورية مصر العربية التي جرت يومي 10 و11 نوفمبر 2025.

انتشرت البعثة خلال هذه المرحلة في العديد من الدوائر الانتخابية في مختلف المحافظات، حيث رصد المتابعون التنظيم الجيد للعملية الانتخابية.

كما لاحظت البعثة الإجراءات الأمنية المحكمة من جانب قوات الأمن المكلفة بتأمين مراكز الاقتراع، مما ساهم في توفر بيئة آمنة لإجراء الانتخابات.

ستواصل البعثة مهمتها في متابعة مجريات المرحلة الثانية من الانتخابات المقررة في 24 و25 نوفمبر الجاري.

وستُصدر البعثة بيانها التمهيدي الذي سيتضمن ملاحظاتها الأولية حول العملية الانتخابية بمجملها عقب إعلان النتائج الأولية للعملية الانتخابية.