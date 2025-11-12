السفير المصري يقدم أوراق اعتماده إلى سلطان عُمان

قدَّم السفير ياسر شعبان، سفير مصر لدى سلطنة عُمان، اليوم /الأربعاء/ ، أوراق اعتماده إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان، وذلك بمقر قصر البركة في مسقط.

والتقى السفير المصري مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، حيث نقل تحيات وأطيب أمنيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجلالته، وقدم التهنئة كذلك بمناسبة قرب حلول اليوم الوطني لسلطنة عُمان الشقيقة.

كما أعرب عن تقديره لمشاركة ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب، في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بالقاهرة في الأول من نوفمبر الجاري، وذلك نيابةً عن سلطان عُمان، بما يؤكد خصوصية العلاقات المصرية - العُمانية.

ومن جانب آخر، استعرض السفير المصري جوانب العلاقات الثنائية بين مصر وسلطنة عُمان الشقيقة، مع التركيز على التطور الذي تشهده تلك العلاقات تحت رعاية وتوجيهات قيادتي البلدين.

ومن جانبه، نقل السلطان هيثم بن طارق آل سعيد أطيب تحياته وتمنياته الصادقة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مثمنا حكمته في إدارة دفة الشئون المصرية على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، لا سيما في مواجهة التحديات الإقليمية غير المسبوقة، فضلاً عن إشادته بما حققته مصر من نهضة كبيرة في مختلف المجالات التنموية.

وأعرب سلطان عُمان عن تقديره الكبير لإنجاز مشروع المتحف المصري الكبير.

كما أكد السلطان العُماني كذلك على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد خالد بن هلال البوسعيدي وزير البلاط السلطاني، وبدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العُماني