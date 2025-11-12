قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جومانا مراد: أتمنى تجسيد شخصية شجرة الدر.. وأشارك في رمضان 2026 بعمل جديد
جمال شعبان يوضح أسباب تفشي أمراض الفشل الكلوي
تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات
الإجراءات الجنائية.. القانون يجيز تأجيل تنفيذ العقوبة على الحوامل حتى عامين بعد الولادة
عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية
جمال شعبان عن وفاة إسماعيل الليثي: الدنيا ساعة ويا رب نجعلها في طاعة
ارتفاع 70 جنيها .. سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء
برلماني: إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد إصرار الدولة على ترسيخ العدالة
مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة جنوب سوريا
كيف ينظر حلف الناتو للمستجدات في الملف النووي الإيراني؟.. نيكولاس ويليامز يجيب
أشرف زكي ينفي وفاة الفنان محمد صبحي
ماركات عالمية.. مزاد جديد لبيع سيارات الجمارك
سفير مصر في برلين: القاهرة بوابة استراتيجية للشركات الألمانية إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا

أكد الدكتور محمد البدري، سفير مصر لدى ألمانيا، خلال لقائه مع ستيفان توماس، وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، أن مصر تمثل بوابة استراتيجية للشركات الألمانية إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، في ضوء موقعها الجغرافي المتميز، وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة والبنية التحتية الحديثة.
ويأتي اللقاء في إطار التحضيرات لعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة المصرية - الألمانية المقرر انعقادها خلال الربع الأول من العام المقبل.
وناقش الجانبان ،خلال اللقاء، سبل تعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وألمانيا، وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الصناعية والتجارية والطاقة المتجددة.
وأكد السفير البدري، خلال اللقاء، الأداء الإيجابي للاقتصاد المصري والتحسن الملحوظ في مناخ الاستثمار في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الحكومة المصرية - والتي تضمنت تعزيز الانضباط المالي، وتبسيط الإجراءات الاستثمارية، ودعم القطاع الخاص، وتنويع مصادر التمويل - أسهمت في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقراراً وتنافسية.
وشدد البدري، على أهمية تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خصوصاً في ظل العلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر وألمانيا، داعياً إلى زيادة الاستثمارات الألمانية في السوق المصرية، ولا سيما في قطاع صناعة السيارات ومجالات التصنيع المتقدم والطاقة الخضراء.
وأكد التزام مصر بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع ألمانيا وتوفير كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين الألمان، مشيداً بمستوى التعاون القائم بين البلدين.
وأشار إلي أن اللقاء يأتي في إطار التحضير المستمر لاجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة المقبلة، بما يرسخ الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا ويخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.
ومن جانبه، أكد الوزير ستيفان توماس أن هناك قناعة سياسية لدى ألمانيا لمحورية مصر وأهمية دعم العلاقات معها، مشيداً بما تشهده مصر من تطور اقتصادي ملحوظ وإصلاحات جادة.
كما أكد أن مصر تعد ركيزة استقرار أساسية في المنطقة، وتتمتع بإمكانات كبيرة تجعلها شريكاً واعداً للشركات الألمانية، مبديا حرص بلاده على توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، لا سيما في مجالات التحول الأخضر والهيدروجين والطاقة المتجددة، وقطاعات الصناعة والتجارة.
وفي هذا السياق، تم الاتفاق على عقد منتدى مشترك للطاقة خلال عام 2026، بمشاركة المسؤولين والخبراء من الجانبين، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، وتوسيع الشراكات بين الشركات المصرية والألمانية في هذه القطاعات الحيوية.

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

الغازي

قرار عاجل بشأن استئناف ماينز الألماني ضد أنور الغازي

دين هويسن

لجنة الاستئناف ترفض طلب ريال مدريد بإلغاء بطاقة دين هويسن

إيدرسون

إيدرسون يكشف تفاصيل حديثه الأخير مع جوارديولا قبل رحيله عن مانشستر سيتي

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الـ 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسا

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة

100 صورة للنجوم على ريد كاربت القاهرة السينمائي.. الألبوم الكامل

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: السكن والمساكنة: رؤية أخلاقية واجتماعية في ضوء القيم المصرية

