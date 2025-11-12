قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جومانا مراد: أتمنى تجسيد شخصية شجرة الدر.. وأشارك في رمضان 2026 بعمل جديد
جمال شعبان يوضح أسباب تفشي أمراض الفشل الكلوي
تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات
الإجراءات الجنائية.. القانون يجيز تأجيل تنفيذ العقوبة على الحوامل حتى عامين بعد الولادة
عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية
جمال شعبان عن وفاة إسماعيل الليثي: الدنيا ساعة ويا رب نجعلها في طاعة
ارتفاع 70 جنيها .. سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء
برلماني: إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد إصرار الدولة على ترسيخ العدالة
مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة جنوب سوريا
كيف ينظر حلف الناتو للمستجدات في الملف النووي الإيراني؟.. نيكولاس ويليامز يجيب
أشرف زكي ينفي وفاة الفنان محمد صبحي
ماركات عالمية.. مزاد جديد لبيع سيارات الجمارك
محافظات

نسيوه داخل الشقة.. انتشال جثمان شاب أسفل عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية

صورة من موقع العقار
صورة من موقع العقار
أحمد بسيوني

تمكنت قوات الحماية المدنية فى الإسكندرية، من انتـ..ـشال جثـ..ـمان شاب من أسفل عقار الجمرك المنـ..ـهار فى الإسكندرية، بعد رفع كافة الأنقـ..ـاض للعقار المنـ..ـهار المكون من 8 طوابق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العناية الإلهية تتدخل.. إخلاء عقار بالإسكندرية قبل انهياره بلحظات

شهدت منطقة الجمرك وسط الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، انهـ ـيار عقار مكون من 8 طوابق بشارع الشوربجي، دون وقوع إصــ..ـابات، بعد تدخل عاجل من الأجهزة التنفيذية التي أخلت المبنى بالكامل قبل سقوطه بلحظات.

وتبين من الفحص أن العقار المنهار كان مأهولًا بالسكان، إلا أن سرعة الاستجابة وتطبيق إجراءات الإخلاء الفوري ساهمت في تفادي وقوع خسائر بشرية.

وتباشر الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب الانهيار.

الإسكندرية موقع العقار الجمرك عقار منهار جثمان

محافظ مطروح خلال استقابل رئيس مدينة سيوة

محافظ مطروح : الحفاظ على طابع واحة سيوة البيئى ضرورة

مسح بيئي شامل لمآخذ محطتي الصعايدة والعشي بالأقصر لضمان مأمونية مياه الشرب

مسح بيئي شامل لمآخذ محطتي الصعايدة والعشي بالأقصر لسلامة مياه الشرب

ضبط مخزن حلوى مجهولة المصدر بالأقصر يحتوي على 33 ألف قطعة خلال حملة تموينية موسعة

ضبط مخزن حلوى مجهولة المصدر بالأقصر يحتوي على 33 ألف قطعة خلال حملة تموينية موسعة

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الـ 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

حسين فهمي

يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسا

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة

100 صورة للنجوم على ريد كاربت القاهرة السينمائي.. الألبوم الكامل

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: السكن والمساكنة: رؤية أخلاقية واجتماعية في ضوء القيم المصرية

