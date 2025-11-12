نسيوه داخل الشقة.. انتشال جثمان شاب أسفل عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية فى الإسكندرية، من انتـ..ـشال جثـ..ـمان شاب من أسفل عقار الجمرك المنـ..ـهار فى الإسكندرية، بعد رفع كافة الأنقـ..ـاض للعقار المنـ..ـهار المكون من 8 طوابق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العناية الإلهية تتدخل.. إخلاء عقار بالإسكندرية قبل انهياره بلحظات

شهدت منطقة الجمرك وسط الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، انهـ ـيار عقار مكون من 8 طوابق بشارع الشوربجي، دون وقوع إصــ..ـابات، بعد تدخل عاجل من الأجهزة التنفيذية التي أخلت المبنى بالكامل قبل سقوطه بلحظات.

وتبين من الفحص أن العقار المنهار كان مأهولًا بالسكان، إلا أن سرعة الاستجابة وتطبيق إجراءات الإخلاء الفوري ساهمت في تفادي وقوع خسائر بشرية.

وتباشر الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب الانهيار.