قرار عاجل بشأن استئناف ماينز الألماني ضد أنور الغازي

أعلن نادي ماينز المنافس في الدوري الألماني، اليوم الأربعاء، رفضت الاستئناف ضد قرار المحكمة الذي قضى بدفع تعويض قدره ١.٥ مليون يورو للاعبه السابق أنور الغازي بعد ثبوت فصله تعسفيًا.

وفسخ نادي ماينز عقد أنور الغازي في ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ بعد نشره منشورًا عن حرب إسرائيل على غزة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أوقف ماينز الغازي في البداية في أكتوبر من ذلك العام بسبب منشوره المؤيد للفلسطينيين، ووصفه النادي بأنه "غير مقبول"، ورُفع إيقافه بعد فترة وجيزة، وقال ماينز إنه حذر اللاعب الذي أبدى "ندمه".

مع ذلك، قال الغازي في منشور لاحق إنه لم "يندم" أو "ينأى بنفسه" عن كلماته الأولى، فقام ماينز بعد ذلك بإنهاء عقده.

قضت محكمة العمل في ماينز في يوليو 2024 بأن الغازي قد فُصل تعسفيًا من قبل ماينز، وأُمر النادي لاحقًا بدفع 1.5 مليون يورو له، راتبه عن الفترة من نوفمبر 2023 إلى يوليو 2024.

أكد كل من ماينز والغازي أن المبلغ قد دُفع في أغسطس 2024، مع أن قرار ماينز بالاستئناف كان من شأنه أن يسمح للنادي باسترداد المبلغ، في حال نجاحه.

مع ذلك، رفضت محكمة العمل الإقليمية في راينلاند بالاتينات يوم الأربعاء 12 نوفمبر الاستئناف، ولا يُسمح بتقديم أي استئنافات أخرى.

بعد إنهاء عقده مع ماينز، كتب الغازي على مواقع التواصل الاجتماعي: "دافع عن الحق، حتى لو كان ذلك يعني الوقوف بمفردك".

شارك الغازي، المولود في هولندا من أصل مغربي، في ثلاث مباريات مع ماينز، جميعها كبديل، وانتقل بعده إلى كارديف سيتي في أغسطس 2024 قبل انضمامه إلى نادي السيلية القطري في سبتمبر.