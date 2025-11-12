قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال يفرج عن أربعة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة
علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم
الحسيني: منتدى الاستثمار المصري الخليجي يدشن مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي
بنداري: شكاوى انتخابات مجلس النواب بمسقط رأس المترشحين تتعلق بحرص المواطنين على المشاركة
الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يعلن التصنيف العالمي للأندية: بيراميدز يتفوق على الأهلي
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض مع الأفوكادو؟
برلمانية: زيادة أيام الدراسة خطوة ضرورية لتخريج جيل أكثر وعيا وانضباطا
جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته
«المصرية لحقوق الإنسان»: لابد من ضمانات عملية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية على أرض الواقع
من كنيسة مارجرجس بخماروية.. البابا تواضروس يتحدث عن "رب الأوقات"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرار عاجل بشأن استئناف ماينز الألماني ضد أنور الغازي

الغازي
الغازي
القسم الرياضي

أعلن نادي ماينز المنافس في الدوري الألماني، اليوم الأربعاء، رفضت الاستئناف ضد قرار المحكمة الذي قضى بدفع تعويض قدره ١.٥ مليون يورو للاعبه السابق أنور الغازي بعد ثبوت فصله تعسفيًا.

وفسخ نادي ماينز عقد أنور الغازي في ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ بعد نشره منشورًا عن حرب إسرائيل على غزة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أوقف ماينز الغازي في البداية في أكتوبر من ذلك العام بسبب منشوره المؤيد للفلسطينيين، ووصفه النادي بأنه "غير مقبول"، ورُفع إيقافه بعد فترة وجيزة، وقال ماينز إنه حذر اللاعب الذي أبدى "ندمه".

مع ذلك، قال الغازي في منشور لاحق إنه لم "يندم" أو "ينأى بنفسه" عن كلماته الأولى، فقام ماينز بعد ذلك بإنهاء عقده.

قضت محكمة العمل في ماينز في يوليو 2024 بأن الغازي قد فُصل تعسفيًا من قبل ماينز، وأُمر النادي لاحقًا بدفع 1.5 مليون يورو له، راتبه عن الفترة من نوفمبر 2023 إلى يوليو 2024.

أكد كل من ماينز والغازي أن المبلغ قد دُفع في أغسطس 2024، مع أن قرار ماينز بالاستئناف كان من شأنه أن يسمح للنادي باسترداد المبلغ، في حال نجاحه.

مع ذلك، رفضت محكمة العمل الإقليمية في راينلاند بالاتينات يوم الأربعاء 12 نوفمبر الاستئناف، ولا يُسمح بتقديم أي استئنافات أخرى.

بعد إنهاء عقده مع ماينز، كتب الغازي على مواقع التواصل الاجتماعي: "دافع عن الحق، حتى لو كان ذلك يعني الوقوف بمفردك".

شارك الغازي، المولود في هولندا من أصل مغربي، في ثلاث مباريات مع ماينز، جميعها كبديل، وانتقل بعده إلى كارديف سيتي في أغسطس 2024 قبل انضمامه إلى نادي السيلية القطري في سبتمبر.

ماينز ماينز الألماني أنور الغازي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

ترشيحاتنا

نيجيريا

أول تعليق من قائد منتخب نيجيريا بشأن أزمة المكافآت قبل ملحق المونديال

كأس العالم

موعد قرعة كأس العالم 2026 قبل انطلاق ملحق التصفيات

منتخب مصر

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة أوزبكستان ودياً.. شاهد

بالصور

اقتربت من ربع مليون.. إطلالة نسرين طافش تثير الجدل على السوشيال ميديا

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

مي حلمي تثير الجدل بإطلالتها من إيطاليا

مى حلمى
مى حلمى
مى حلمى

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الـ 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسا

يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام
يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام
يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام

فيديو

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد