بيان نقابة المهن التمثيلية بخصوص جوائز الدولة لعام 2026

أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن ترشيحاتها الرسمية لجوائز الدولة لعام 2026، تقديرًا لدور رموز الفن والإبداع الذين أثروا الحياة الثقافية والفنية في مصر والعالم العربي.

وجاءت الترشيحات على النحو التالي:

• جائزة النيل في الفنون: الفنان الكبير فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، تقديرًا لمسيرته الثرية وإسهاماته الكبيرة في دعم الحركة التشكيلية والثقافة المصرية.

• جائزة الدولة التقديرية في الفنون: الفنان القدير محمد صبحي، تقديرًا لعطائه الممتد على مدار عقود من الإبداع المسرحي والتلفزيوني والسينمائي، وإسهاماته في تطوير الوعي الفني والمجتمعي.

• جائزة الدولة للتفوق في الفنون: مهندس الديكور المبدع محمود صبري، لما قدّمه من بصمة فنية مميزة في تصميم المناظر المسرحية والسينمائية التي شكّلت جزءًا من ذاكرة الفن المصري.

• الفنان العربي الكبير غسان مسعود ضمن فئة المبدعين العرب، تقديرًا لعطائه الفني الراقي ومسيرته المتميزة التي جمعت بين الأصالة والاحتراف، ومساهمته في تعزيز الحوار الثقافي والفني بين مصر والعالم العربي.

وأكدت نقابة المهن التمثيلية، أن هذه الترشيحات تعبّر عن إيمان النقابة بأهمية تكريم القامات التي شكّلت وجدان الجمهور وأسهمت في ترسيخ قيمة الفن كقوة ناعمة لمصر والعرب، مشيرًا إلى أن النقابة ستظل دائمًا داعمًا للمبدعين في كل مجالات الفنون.