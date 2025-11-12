مصر تؤكد التزامها بدعم الشراكة التجارية مع باكستان

أكد السفير الدكتور إيهاب عبد الحميد، سفير مصر بإسلام أباد، التزام القاهرة بدعم الشراكة التجارية مع باكستان.

جاء ذلك خلال زيارة السفير المصري إلى غرفة تجارة وصناعة لاهور؛ في إطار جهود تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين مصر وباكستان.

وخلال الزيارة، التقى السفير الدكتور إيهاب عبد الحميد مع فهيم الرحمن سيجول رئيس غرفة التجارة والصناعة، وعدد من رجال الأعمال الباكستانيين ومسئولي الغرفة؛ لمناقشة فرص التعاون والاستثمار والنمو المشترك.

وأكد على الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان لتوسيع نطاق التبادل التجاري.

وسلط الضوء على المزايا التنافسية لمصر، والتي تشمل موقعها الاستراتيجي كبوابة للأسواق التجارية العالمية، والبنية التحتية المتطورة للموانئ والقطاعات الصناعية، بالإضافة إلى حوافز الاستثمار والفرص الواعدة للتصدير.

ودعا إلى إطلاق مشروعات مشتركة مع باكستان لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين.

من جانبه، رحب رئيس وأعضاء الغرفة بزيارة السفير المصري، معربين عن اهتمامهم البالغ بتسهيل التواصل بين مجتمعات الأعمال في مصر وباكستان. وتعهدت قيادة الغرفة بدعم المبادرات التي تعزز التبادل التجاري، وتجذب الاستثمارات، وتعزز الروابط الصناعية والتجارية بين البلدين.