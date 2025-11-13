قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا نقول في سجدة التلاوة؟.. اعرف كيفية القيام بها ودعاءها
السفارات والقنصليات المصرية في الخارج تواصل الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير
أيهما تفضل؟.. فيات 500 X إم سيات ابيزا 2026
شرف كبير.. ميكالي يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك لتدريب الفريق
حالة طقس غير مستقرة.. محافظ بورسعيد يتابع سيارات شفط وكسح الأمطار
شريف عامر: 7 بدائل قانونية مختلفة للحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
افتراءات.. رئيس جنوب أفريقيا يهاجم قرار ترامب بمقاطعة قمة العشرين
ميدو: انقسام في الزمالك حول هوية المدرب الجديد.. واتجاه لعودة الرمادي
الداعية مصطفى حسني في ضيافة طلاب من أجل مصر جامعة عين شمس
أفضل صدقة للميت.. ثواب مستمر ينتفع به الإنسان بعد الوفاة
بعد قرنين.. أمريكا تتوقف عن سك السنت لتوفير 56 مليون دولار سنويًا
فن وثقافة

لينا صوفيا تكشف لصدى البلد كواليس وأسرار شخصيتها في مسلسل لينك.. فيديو

الفنانة لينا صوفيا
الفنانة لينا صوفيا
أوركيد سامي

تألقت الفنانة الشابة لينا صوفيا في مسلسل "لينك" الذي يُعرض حالياً، حيث تجسد شخصية سلمى ابنة اسما (الفنانة رانيا يوسف) .

وفي لقاء خاص مع موقع صدى البلد، تحدثت لينا صوفيا عن كواليس شخصيتها قائلة:

 "أجسد شخصية سلمى، فتاة تتعرض للعديد من الضغوط بعد أن تركها والدها منذ الصغر، وتعيش مع والدتها، والعمل تناول جانباً إنسانياً مؤثراً في حياتها."

وأضافت لينا صوفيا  أن الدور كان بمثابة تحدي  كبير لها لأنه يختلف تماماً عن شخصيتها الحقيقية، موضحة “كنت خائفة من تصوير مشاهد التحرش والانتحار، لكن الحمد لله، التجربة مرت بنجاح وأنا سعيدة جداً بالمشاركة في مسلسل (لينك) ومع كل فريق العمل”.

وكشفت الفنانة الشابة عن بدايتها في عالم التمثيل، مؤكدة أن حبها للفن بدأ منذ طفولتها: “بحب التمثيل من وأنا صغيرة، وجت الصدفة في البداية لكن مع الوقت اكتشفت إن التمثيل بقى أهم حاجة في حياتي”.

واختتمت لينا صوفيا حديثها بالتعبير عن امتنانها للجمهور الذي دعمها وتفاعل مع شخصيتها في المسلسل، مؤكدة أنها تسعى لتقديم أدوار متنوعة في أعمالها المقبلة.


 


 

