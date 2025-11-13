لينا صوفيا تكشف لصدى البلد كواليس وأسرار شخصيتها في مسلسل لينك.. فيديو

تألقت الفنانة الشابة لينا صوفيا في مسلسل "لينك" الذي يُعرض حالياً، حيث تجسد شخصية سلمى ابنة اسما (الفنانة رانيا يوسف) .

وفي لقاء خاص مع موقع صدى البلد، تحدثت لينا صوفيا عن كواليس شخصيتها قائلة:

"أجسد شخصية سلمى، فتاة تتعرض للعديد من الضغوط بعد أن تركها والدها منذ الصغر، وتعيش مع والدتها، والعمل تناول جانباً إنسانياً مؤثراً في حياتها."

وأضافت لينا صوفيا أن الدور كان بمثابة تحدي كبير لها لأنه يختلف تماماً عن شخصيتها الحقيقية، موضحة “كنت خائفة من تصوير مشاهد التحرش والانتحار، لكن الحمد لله، التجربة مرت بنجاح وأنا سعيدة جداً بالمشاركة في مسلسل (لينك) ومع كل فريق العمل”.

وكشفت الفنانة الشابة عن بدايتها في عالم التمثيل، مؤكدة أن حبها للفن بدأ منذ طفولتها: “بحب التمثيل من وأنا صغيرة، وجت الصدفة في البداية لكن مع الوقت اكتشفت إن التمثيل بقى أهم حاجة في حياتي”.

واختتمت لينا صوفيا حديثها بالتعبير عن امتنانها للجمهور الذي دعمها وتفاعل مع شخصيتها في المسلسل، مؤكدة أنها تسعى لتقديم أدوار متنوعة في أعمالها المقبلة.







