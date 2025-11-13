قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ نظيره الفلسطيني بذكرى العيد الوطني
حملات رقابية للتفتيش على الأسواق والمحال العامة والمخابز بالإسكندرية
ما حكم ضرب الزوجة تاركة الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
بيطري سوهاج يواصل المعركة ضد الأوبئة.. تحصين أكثر من 100 ألف رأس ماشية في حملة موسّعة
لو تعرضت لحادث أو اعتداء .. خطوات تقديم بلاغ إلكتروني للنيابة من الموبايل |فيديو
حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية.. تحذير من الأرصاد عن طقس اليوم الخميس
المبعوث الأمريكي إلى العراق: نتطلع للعمل مع الحكومة المقبلة
النقل توقع عقدًا لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع مع اتحاد شركات
شبورة مائية وأجواء خريفية حارة.. حالة الطقس اليوم| فيديو
وزير الخارجية ونظيره التركي يؤكدان دعمهما لـ فلسطين ويُطالبان بمساهمة المجتمع الدولي لإعادة إعمار غزة
الخارجية الصينية: نعارض بشدة بيان مجموعة الـ 7 بشأن التعزيزات العسكرية الصينية
تركيا تعلن العثور على كل جثامين الطائرة المنكوبة على الحدود الجورجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 13-11-2025

خضروات
خضروات
ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدي البلد أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 13-11-2025.

أسعار الخضروات..

الطماطم من 3 إلى 7 جنيهًا للكيلو

البطاطس 4 من 14 جنيهات للكيلو

البصل الأبيض من 8 إلى 11 جنيهًا للكيلو

البصل الأحمر من 7 إلى 9 جنيهات للكيلو

الكوسة من 6 إلى 12 جنيهًا للكيلو

الجزر بدون عروش من 7 إلى 14 جنيهًا للكيلو

الفاصوليا من 7 إلى 17 جنيهًا للكيلو

الباذنجان البلدي من 4 إلى 7 جنيهات للكيلو

الباذنجان الرومي من 4 إلى 9 جنيهات للكيلو

الباذنجان الأبيض من 4 إلي 8 جنيهًا للكيلو

الفلفل البلدي من 9 إلى 13 جنيهًا للكيلو

الفلفل الألوان من 15 إلى 30 جنيهًا للكيلو

الخيار البلدي من 3.5 إلى 6.5 جنيهًا للكيلو

الخيار الصوب من 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو

الملوخية من 8 إلى 11 جنيهًا للكيلو

البامية من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو

الكرنب من 4 إلى 5 جنيهًا للواحدة

القرنبيط من 3.5 إلى 5.5 جنيهًا للواحدة


أسعار الفاكهة...

البرتقال بلدي 8 إلى 14 جنيهًا للكيلو

يوسفي 8 إلي 16 جنيهًا للكيلو

كانتلوب من 8 إلى 18 جنيهات للكيلو

الجريب فروت من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو

الجوافة من 8 إلى 20 جنيهًا للكيلو

التفاح جولدن من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو

التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيهًا للكيلو

العنب المستورد اصفر من 120 إلى 150 جنيهًا للكيلو

العنب الأحمر من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو

المانجو كيت من 32 إلى 50 جنيهًا للكيلو

الرمان من 15 إلى 30 جنيهًا للكيلو

بلح رملي من 22 إلى 24 جنيهًا للكيلو

الخضراوات الطماطم البطاطس الفاكهة يوسفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

محمد صبحي

جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

إسماعيل الليثي

قلبي بيتقطع عليهم.. والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي يروي تفاصيل الواقعة

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم

استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم

ترشيحاتنا

أمين البحوث الإسلامية

محمد الجندي: إحياء الضمير الإنساني والدعوة للعدالة مسئولية القيادات الدينية

مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد

مفتي الجمهورية يدين الحادث الإرهابي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد

علي جمعة

علي جمعة: البدعة ليست كلها ضلالة.. وهكذا فرّق العلماء بين أقسامها

بالصور

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد