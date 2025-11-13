محافظ الشرقية: سلامة المواطنين تبدأ بحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية | صور

التقى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك لتعزيز سبل التعاون المشترك ومناقشة عدد من الملفات الحيوية الخاصة بقطاع الطب البيطري بالمحافظة، وعلى رأسها تحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

جاء ذلك في حضور محمد كجك، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد بشار، وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالشرقية.

استهل المحافظ اللقاء بالتأكيد على أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف الثروة الحيوانية باعتباره أحد ركائز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لتحقيق أعلى معدلات التغطية البيطرية، ومتابعة الأسواق والمزارع بصفة دورية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم وتنمية الإنتاج الحيواني وضمان سلامته، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وخلال اللقاء، تم استعراض الجهود الجارية ضمن الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والتي تستهدف تحصين مليون و200 ألف رأس من الأبقار والجاموس والأغنام، بهدف رفع نسبة التغطية بالقري والعزب والوصول إلى صغار المربين وحثهم على تحصين ماشيتهم من الأمراض الوبائية التي تهدد الإنتاج الحيواني.

ومن جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية حرص الهيئة على تكثيف حملات التحصين على مستوى الجمهورية، وتقديم الدعم الكامل للمديريات البيطرية بالمحافظات من خلال توفير اللقاحات والأطقم البيطرية المدربة لحماية الثروة الحيوانية، ودعم الجهود الوطنية للسيطرة على الأمراض، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بإجراءات التحصين والمتابعة اليومية لتحقيق أعلى معدلات الوقاية.

بينما استعرض مدير مديرية الطب البيطري خطة المديرية في تنفيذ أعمال الحملة القومية الثالثة ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي انطلقت يوم 25 أكتوبر الماضي، وتستهدف تحصين مليون و200 ألف رأس ماشية بنطاق 230 وحدة بيطرية بجميع مراكز وقرى المحافظة، حيث تم الانتهاء حتى الآن من تحصين 360 ألف رأس ماشية، مؤكدًا أن المديرية تعمل وفق آلية محددة تضمن الوصول إلى جميع المربين في المناطق الريفية والنائية، والسيطرة على الأمراض الوبائية ورفع كفاءة التحصين الميداني.

وفي ختام اللقاء، أشار محافظ الشرقية إلى أهمية توحيد الجهود لتحقيق المستهدف من الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، مع توعية المربين والتجار بأهمية التحصين المنتظم للحفاظ على الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن الحملات الميدانية ساهمت بشكل كبير في رفع الوعي البيطري لدى المواطنين وتحسين استجابتهم للبرامج القومية للتحصين.