للتشهير والسب والقذف.. خالد مرتجي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أسامة خليل

تقدم المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الاهلي عن طريق وكيله القانوني المستشار شادي البرقوقي، ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام ضد أسامة محمد خليل، على خلفية مقاله المنشور عبر “فيس بوك”. وتضمن البلاغ أن ما ورد بالمقال يشكل جرائم سب وقذف علني بطريق النشر الإلكتروني، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والتشهير والإساءة المتعمدة لسمعتي ولعائلتي، وتجاوز نطاق حرية النقد المباح، وينحدر لهوة الجرائم التي تمس الاعتبار.

وأكد في بلاغه أن اللجوء للنيابة العامة هدفه تطبيق حكم القانون وردع كل من يستغل المنصات الإلكترونية للإهانة والتشهير بالأشخاص.