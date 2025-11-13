جامعة مطروح تنظم التدريب السنوي حول تعظيم الاستفادة من مصادر بنك المعرفة المصري

قال رئيس جامعة مطروح الدكتور عمرو المصري، إن الجامعة نظمت فعاليات "التدريب السنوي حول تعظيم الاستفادة من مصادر بنك المعرفة المصري"، اليوم الخميس، تحت إشراف الدكتور جلال أبو خديجة، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، وبالتعاون معال بنك المعرفة مصري ووحدة المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات.



وأوضح رئيس الجامعة، وفق بيان اليوم ، أن الفعاليات شهدت مشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا، وهدفت إلى رفع كفاءة الباحثين وتمكينهم من الاستخدام الأمثل للمصادر الرقمية المتاحة عبر بنك المعرفة المصري، بما يسهم في دعم منظومة البحث العلمي بالجامعة وتحسين تصنيفها محليًا ودوليًا.

كما تناولت الورش التدريبية مجموعة من الموضوعات المتنوعة، حيث استعرض ممثل بنك المعرفة المصري، وليد علي، كيفية إنشاء الحسابات والبحث في المصادر العلمية المتخصصة، وطرق الوصول إلى البيانات الببليومترية للمجلات الدولية وإجراء المقارنات البحثية الدقيقة، كما قدم عرضًا شاملًا حول الخدمات التي تقدمها الوحدة للجامعات المصرية، وآليات دعم أنشطة البحث العلمي، مع تحليل المؤشرات الببليومترية الواردة في قواعد الترقيات، والتوعية بخطورة المجلات المفترسة وطرق التعرف عليها وتجنبها.



واستكملت الفعاليات بورشة عمل متخصصة قدمتها الأستاذة سارة زغلول حول قاعدة بيانات Springer Nature، وتناولت كيفية اختيار الدوريات العلمية المناسبة للنشر، وشرح اتفاقية النشر المجاني المبرمة بين صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية (STDF) وبنك المعرفة المصري ودار النشر Springer Nature، مع توضيح مراحل إعداد ونشر الأوراق البحثية.



وأثنى رئيس الجامعة على جهود القائمين على التدريب، مشددًا على أهمية الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة عبر بنك المعرفة المصري ، ودعم الكوادر البحثية لتحقيق التميز المؤسسي داخل الجامعة، في إطار جهود الدولة نحو دعم البحث العلمي ، وتطوير القدرات البحثية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.