بعد انتهاء عمل لجان حصر الشقق.. ما قيمة زيادة الإيجار القديم؟
مصطفى بكري: الفنان محمد صبحي واحد من أبرز رموز الدراما في مصر والعالم العربي
تطورات الوضع في السودان | مأساوي وبؤر مجاعة .. والعمل على وصول الدعم للأسر
أمين «الجبهة الوطنية»: ننافس لخدمة الوطن لا من أجل المناصب
مصطفى بكري في ذكرى استشهاد العقيد محمد مبروك: سيظل اسمه خالدا في عقول وقلوب المصريين
ينطلق في أول يناير.. أسماء محطات المونوريل ومسار شرق النيل كاملا
ضرب طبيب بالنار بقنا .. والنقابة العامة : جريمة شروع في قتل مكتملة الأركان
واجهوه بسرعة وضروري | منشور مثير من ياسمين عبد العزيز لسبب صادم
هل هو مهندس كيمياء نووية؟.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل مقـ.ـتل شاب في الإسكندرية
وزير الخارجية السوري: انتخابات رئاسية خلال 4 أو 5 سنوات
نتنياهو يحذر: مصير سوريا مرتبط بالسويداء وحماية الدروز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جامعة مطروح تنظم التدريب السنوي حول تعظيم الاستفادة من مصادر بنك المعرفة المصري

جامعة مطروح
جامعة مطروح
أ ش أ

 قال رئيس جامعة مطروح الدكتور عمرو المصري، إن الجامعة نظمت فعاليات "التدريب السنوي حول تعظيم الاستفادة من مصادر بنك المعرفة المصري"، اليوم الخميس، تحت إشراف الدكتور جلال أبو خديجة، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، وبالتعاون معال بنك المعرفة مصري ووحدة المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات.


وأوضح رئيس الجامعة، وفق بيان اليوم ، أن الفعاليات شهدت مشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا، وهدفت إلى رفع كفاءة الباحثين وتمكينهم من الاستخدام الأمثل للمصادر الرقمية المتاحة عبر بنك المعرفة المصري، بما يسهم في دعم منظومة البحث العلمي بالجامعة وتحسين تصنيفها محليًا ودوليًا.
كما تناولت الورش التدريبية مجموعة من الموضوعات المتنوعة، حيث استعرض ممثل بنك المعرفة المصري، وليد علي، كيفية إنشاء الحسابات والبحث في المصادر العلمية المتخصصة، وطرق الوصول إلى البيانات الببليومترية للمجلات الدولية وإجراء المقارنات البحثية الدقيقة، كما قدم عرضًا شاملًا حول الخدمات التي تقدمها الوحدة للجامعات المصرية، وآليات دعم أنشطة البحث العلمي، مع تحليل المؤشرات الببليومترية الواردة في قواعد الترقيات، والتوعية بخطورة المجلات المفترسة وطرق التعرف عليها وتجنبها.


واستكملت الفعاليات بورشة عمل متخصصة قدمتها الأستاذة سارة زغلول حول قاعدة بيانات Springer Nature، وتناولت كيفية اختيار الدوريات العلمية المناسبة للنشر، وشرح اتفاقية النشر المجاني المبرمة بين صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية (STDF) وبنك المعرفة المصري ودار النشر Springer Nature، مع توضيح مراحل إعداد ونشر الأوراق البحثية.


وأثنى رئيس الجامعة على جهود القائمين على التدريب، مشددًا على أهمية الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة عبر بنك المعرفة المصري ، ودعم الكوادر البحثية لتحقيق التميز المؤسسي داخل الجامعة، في إطار جهود الدولة نحو دعم البحث العلمي ، وتطوير القدرات البحثية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

جامعة مطروح معرفة المصري بنك المعرفة مصري

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة بنتها فى شهر العسل | صور

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور

صورة المجني عليه

ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية

مسرح الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

جانب من الاجتماع

الحرم الذكي يدخل كليات جامعة الأزهر | تفاصيل

سورة الكهف

هل يجوز قراءة سورة الكهف ليلة يوم الجمعة؟ اعرف التوقيت الصحيح

شيخ الأزهر

جيفري ساكس: صوت شيخ الأزهر يمثل صوت الحق والإنسانية

بالصور

الزهايمر لم يعد مجرد فقدان ذاكرة .. العلماء يصفونه بـ«السكري من النوع الثالث»

الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل.. طعم بيتي غني ومميز

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل

مصمم أزياء يعلق على إطلالة ليلى علوي بمهرجان القاهرة السينمائي.. جمع الصيحات أمر غير موفق

ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي

خالد النبوي وصبري فواز على السجادة الحمراء لعرض فيلم "ضايل عنا عرض"

صبري فواز
صبري فواز
صبري فواز

منال عبداللطيف تخلع الحجاب

عايزة أتحرر .. منال عبد اللطيف تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بدون حجاب

شيرين عبد الوهاب

تصاعد الخلافات .. شيرين عبد الوهاب تشتكي شقيقها رسميًا

نجوم الفن

أزرق ملكي.. هكذا سيطر اللون الأنيق على السجادة الحمراء في افتتاح القاهرة

صورة من فعاليات المؤتمر

إيديكس 2025.. تنظيم النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في الأول من ديسمبر بحضور دولي واسع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

