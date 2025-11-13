هند الضاوي: قضية إبستين مليئة بعلامات الاستفهام وتحليلات تشير بتورط الموساد

قالت الإعلامية هند الضاوي، إن قضية الملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستين لا تزال واحدة من أكثر القضايا غموضًا وتشعبًا في الولايات المتحدة والعالم، مشيرة إلى أن هناك علامات استفهام كبيرة حول استغلال إسرائيل لتلك القضية، وسط اتهامات متكررة بوجود دور لجهاز الموساد الإسرائيلي في خلفياتها.

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وعد خلال حملته الانتخابية السابقة بالإفراج عن مجموعة من الوثائق الاستخباراتية السرية، من بينها ملفات تتعلق بقضايا مارتن لوثر كينج، وجون كيندي، وإبستين، إلا أنه اكتفى بالإفراج عن أوراق خاصة بجون كيندي لم تكشف عن جديد، بينما لم يُفرج عن أي وثائق تخص قضية إبستين، وهو ما اعتبره مراقبون أمرًا "مقصودًا" لإخفاء معلومات حساسة.

وأشارت هند الضاوي إلى أن الجدل يتصاعد داخل الولايات المتحدة بشأن احتمالات تورط ترامب أو شخصيات نافذة أخرى في ملف إبستين، مضيفة: "أتوقع أن يُفتح هذا الملف قريبًا بشكل غير متوقع، وقد يتسبب ذلك في احتجاجات واسعة وتوتر في العلاقات بين إسرائيل وبعض الحكومات الغربية".