هند الضاوي: إسرائيل تمهد لجرائم جديدة بحق الفلسطينيين بعد قانون الإعـ دام

أكدت الإعلامية هند الضاوي، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أقام احتفالا صاخبا داخل الكنيست عقب إقرار القراءة الأولى لمشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، وأن هذه الخطوة تمثل "انحطاطا أخلاقيا جديدا للاحتلال" وتمهد لجرائم جديدة ضد الشعب الفلسطيني.

وأضافت الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن بن غفير برّر فرحته بإقرار القانون بالقول إنه لن يكون هناك مروان البرغوثي آخر، في إشارة إلى القيادي الفلسطيني الأسير الذي ما زال يحظى بشعبية كبيرة داخل فلسطين وخارجها، موضحة أن هذا التصريح يكشف حجم الحقد الإسرائيلي تجاه أي شخصية فلسطينية رمزية.

وأشارت إلى أن بن غفير شخصية غير متزنة وتعاني من عقدة نفسية عميقة، مضيفة: "وزير يشعر بالنقص ومكروه حتى داخل المجتمع الإسرائيلي"، مؤكدة أن تمرير هذا القانون سيكون له تأثير خطير على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة، لأنه يمنح إسرائيل غطاءً قانونيًا لارتكاب جرائم إعدام ميداني بحق المدنيين والأسرى.

وشددت هند الضاوى على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والعربي والإقليمي، وكذلك الاتحاد الأوروبي، لمواجهة هذا القانون، قائلة: "إسرائيل ليست دولة عادلة، وإذا تم تمرير القانون نهائيًا، فستصبح كل حياة فلسطينية مهددة، لأن الاحتلال سيعتقل أي طفل أو شاب من الشارع ويعدمه بلا مبرر".