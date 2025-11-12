قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد إصرار الدولة على ترسيخ العدالة
مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة جنوب سوريا
كيف ينظر حلف الناتو للمستجدات في الملف النووي الإيراني؟.. نيكولاس ويليامز يجيب
أشرف زكي ينفي وفاة الفنان محمد صبحي
ماركات عالمية.. مزاد جديد لبيع سيارات الجمارك
القناة 12 الإسرائيلية: اعتقال ضابط برتبة لواء والتحقيق معه بشبهة خيانة الأمانة
كيفية إبطال سحر المقابر والأعمال المدفونة مع الموتى؟.. بـ 3 أشياء
انقلب السحر على الساحر | هند الضاوي: أفيخاي أدرعي خارج الخدمة خلال 6 أشهر.. لهذا السبب
وزير الخارجية: دور مصر مستمر لتخفيف معاناة الأشقاء الفارين من الصراعات العربية والإفريقية
نسيوه داخل الشقة.. انتشال جثمان شاب أسفل عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية
دينا أبو الخير توضح حكم الشبكة والهدايا بعد فسخ الخطوبة
ما هى شروط الحجاب الشرعي للفتاة؟.. أمين الإفتاء يوضح 3 مواصفات أساسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هند الضاوي: إسرائيل تمهد لجرائم جديدة بحق الفلسطينيين بعد قانون الإعـ دام

هند الضاوي
هند الضاوي
إسراء صبري

أكدت الإعلامية هند الضاوي، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أقام احتفالا صاخبا داخل الكنيست عقب إقرار القراءة الأولى لمشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، وأن هذه الخطوة تمثل "انحطاطا أخلاقيا جديدا للاحتلال" وتمهد لجرائم جديدة ضد الشعب الفلسطيني.

وأضافت الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن بن غفير برّر فرحته بإقرار القانون بالقول إنه لن يكون هناك مروان البرغوثي آخر، في إشارة إلى القيادي الفلسطيني الأسير الذي ما زال يحظى بشعبية كبيرة داخل فلسطين وخارجها، موضحة أن هذا التصريح يكشف حجم الحقد الإسرائيلي تجاه أي شخصية فلسطينية رمزية.

وأشارت إلى أن بن غفير شخصية غير متزنة وتعاني من عقدة نفسية عميقة، مضيفة: "وزير يشعر بالنقص ومكروه حتى داخل المجتمع الإسرائيلي"، مؤكدة أن تمرير هذا القانون سيكون له تأثير خطير على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة، لأنه يمنح إسرائيل غطاءً قانونيًا لارتكاب جرائم إعدام ميداني بحق المدنيين والأسرى.

وشددت هند الضاوى على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والعربي والإقليمي، وكذلك الاتحاد الأوروبي، لمواجهة هذا القانون، قائلة: "إسرائيل ليست دولة عادلة، وإذا تم تمرير القانون نهائيًا، فستصبح كل حياة فلسطينية مهددة، لأن الاحتلال سيعتقل أي طفل أو شاب من الشارع ويعدمه بلا مبرر".

الإعلامية هند الضاوي بن غفير الشعب الفلسطيني فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

ترشيحاتنا

محافظ مطروح خلال استقابل رئيس مدينة سيوة

محافظ مطروح : الحفاظ على طابع واحة سيوة البيئى ضرورة

مسح بيئي شامل لمآخذ محطتي الصعايدة والعشي بالأقصر لضمان مأمونية مياه الشرب

مسح بيئي شامل لمآخذ محطتي الصعايدة والعشي بالأقصر لسلامة مياه الشرب

ضبط مخزن حلوى مجهولة المصدر بالأقصر يحتوي على 33 ألف قطعة خلال حملة تموينية موسعة

ضبط مخزن حلوى مجهولة المصدر بالأقصر يحتوي على 33 ألف قطعة خلال حملة تموينية موسعة

بالصور

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الـ 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسا

يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام
يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام
يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:
طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:
طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:

100 صورة للنجوم على ريد كاربت القاهرة السينمائي.. الألبوم الكامل

إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي
إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي
إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي

فيديو

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: السكن والمساكنة: رؤية أخلاقية واجتماعية في ضوء القيم المصرية

المزيد