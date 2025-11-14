روسيا تكشف تفاصيل إحباط محاولة اغتيال مسؤول رفيع

كشفت السلطات الروسية تفاصيل إحباط محاولة اغتيال مسؤول رفيع في البلاد، حيث كانت السلطات في كييف تعد عملية إرهابية ضد أحد كبار المسؤولين الروس باستخدام جهاز تفجيري موضوع عند قبر أقاربه.

وبحسب وسائل إعلام روسية؛ فقد كانت الخطة تنص على تنفيذ الهجوم عبر كاميرا فيديو مخبأة في مزهرية أزهار.

وأشارت السلطات الروسية إلى أنه تم توقيف زوجين روسيين ومهاجر من إحدى دول آسيا الوسطى بتهمة التحضير لهذه العملية الإرهابية.

وبينت السلطات الروسية، أن الاستخبارات الأوكرانية عرضت دفع مستحقات بالمواد المخدرة للموقوف الذي شارك في التخطيط لاغتيال المسؤول الروسي.

كما تم ضبط وسائل اتصال تحتوي على مراسلات بين الموقوفين وأحد موظفي الأجهزة الاستخباراتية الأوكرانية

وقالت السلطات الروسية ؛ أن كييف تحت إشراف الغرب تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مسؤولين روس في مختلف المناطق.

وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، اليوم الجمعة، إحباط محاولة لاستهداف مسؤول روسي بارز، قالت إن الاستخبارات الأوكرانية كانت تخطط لتنفيذها داخل أحد مقابر العاصمة موسكو.

وأوضحت الهيئة أنها نجحت في كشف العملية قبل تنفيذها، دون أن تكشف مزيدًا من التفاصيل حول هوية المسؤول أو طبيعة المخطط.