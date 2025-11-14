قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله بيومين
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. رددها الآن وحصن نفسك
روسيا تكشف تفاصيل إحباط محاولة اغتيال مسؤول رفيع
الصور الأولي من حريق مصنع نسيج بالمحلة.. والدفع بـ7 سيارات إطفاء
قانون التأمينات يحسم ضوابط المعاش.. الحد الأقصى 80% والأدنى 65%
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 14-11-2025
الطقس الآن: استمرار تدفق السحب الممطرة على شمال الوجه البحري
هل الإنسان حر في إنفاق ماله دون مراعاة لمشاعر الفقراء؟.. الإفتاء توضح
600 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم بعد التراجع الأخير
تحذير من سلالة إنفلونزا في بريطانيا.. تصيب الأطفال وتهدد بانتشار واسع
بترتيب أمريكي.. اجتماعات بين قسد ودمشق خارج سوريا
وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة أوكرانية لاغتيال مسؤول رفيع في موسكو

الأمن الفيدرالي الروسي
الأمن الفيدرالي الروسي
فرناس حفظي

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، اليوم الجمعة، إحباط محاولة لاستهداف مسؤول روسي بارز، قالت إن الاستخبارات الأوكرانية كانت تخطط لتنفيذها داخل أحد مقابر العاصمة موسكو.

وأوضحت الهيئة أنها نجحت في كشف العملية قبل تنفيذها، دون أن تكشف مزيدًا من التفاصيل حول هوية المسؤول أو طبيعة المخطط.

وفي وقت سابق، تصدّت الدفاعات الأوكرانية لهجوم روسي واسع على العاصمة كييف، وفق ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل اليوم الجمعة.

وأفاد مراسل القناة بسماع دوي انفجارات متفرقة في أنحاء كييف، مؤكداً أن القوات الروسية استهدفت العاصمة بصواريخ "كينجال" الفرط صوتية.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة رويترز، بأن هجوم أوكراني أصاب بطائرة مُسيّرة ثلاثة مبانٍ وموقعًا لتخزين النفط في منطقة ميناء نوفوروسيسك في روسيا، الواقعة على ساحل البحر الأسود شرق شبه جزيرة القرم، وفقًا لمسؤولين في منطقة كراسنودار الروسية، الذين أشاروا إلى تضرر مبانٍ أخرى أيضًا.

وأكد المسؤولون عدم وقوع إصابات، ولم يُفصّلوا حجم الأضرار التي لحقت بالموقع أو المنشآت التي تضررت.

وفي وقت سابق، صرّح عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، بأنّ الدفاعات الجوية الأوكرانية تتصدّى لهجوم "ضخم" على العاصمة كييف. وأفادت رويترز بسماع دويّ عدة انفجارات في العاصمة، وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بهجوم صاروخي روسي على كييف ومدن أخرى.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عبر قناتها في تليجرام أن وحدات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 34 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال فترة لا تتجاوز ثلاث ساعات، في هجمات استهدفت مناطق داخل روسيا إضافة إلى البحر الأسود.

ووفق ما نقلته روسيا اليوم عن الوزارة، فقد جرى إسقاط 14 مسيّرة فوق البحر الأسود، وتسع فوق مقاطعة بيلغورود، بينما دُمّرت أربع طائرات فوق شبه جزيرة القرم، وثلاث في مقاطعة فورونيج، وثلاث أخرى فوق مقاطعة روستوف، إضافة إلى مسيّرة واحدة فوق مقاطعة كورسك.


وأوضحت الوزارة أن هذه الهجمات التي استهدفت منشآت مدنية ومواقع حيوية وقعت بين الساعة الثامنة والحادية عشرة ليلًا بتوقيت موسكو.

هيئة الأمن الفيدرالية الروسية مسؤول روسي بارز الاستخبارات الأوكرانية موسكو هوية المسؤول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة بنتها فى شهر العسل | صور

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور

ضم الزوجة والأبناء الى بطاقات التموين

وأنت في البيت .. خطوات ضم الزوجة والأبناء لبطاقة التموين أون لاين

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

المجني عليه وابنه

ابني وليس أخي| شقيق مهندس الإسكندرية لـ صدى البلد: رزقه الله طفلا منذ شهر.. وهذه حقيقة عمله بالطاقة النووية

مونوريل العاصمة الإدارية

ينطلق في أول يناير.. أسماء محطات المونوريل ومسار شرق النيل كاملا

الإيجار القديم

بعد انتهاء عمل لجان حصر الشقق.. ما قيمة زيادة الإيجار القديم؟

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: انخفاض كبير بالحرارة.. وسيول محتملة وشبورة كثيفة تضرب الطرق غدا

أرشيفية

ضرب طبيب بالنار بقنا .. والنقابة العامة : جريمة شروع في قتل مكتملة الأركان

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | ارتفاع مقلق في إصابات النساء بمتلازمة القولون العصبي.. هل شرب القهوة مضر لمرضى القلب؟

زوجان داخل محل كشري

مصري يحتفل بزواجه من تونسية داخل كشري أبو طارق .. شاهد

العروسان

صدي البلد يهنئ الزميلين محمد محمود ويمنى أشرف بحفل زفافهما

فيديو

اشرقت احمد

أشرقت أحمد تعود بعد 7 سنين وتبهر لجنة The Voice بشكل جديد كليًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد