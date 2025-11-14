قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسيرات أوكرانية تستهدف موقع تخزين النفط في روسيا
دعاء يوم الجمعة لغفران الذنوب.. كلمات بسيطة رددها قبل غروب الشمس
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025
الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح
سوريا.. استمرار هجمات العصابات على قوات الأمن بالسويداء
فصل الكهرباء عن عدة مناطق بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد
حريق هائل في مصنع نسيج بالمحلة
الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلته.. فضلها وأعظم 5 صيغ لقضاء الحاجة
جهود مكثفة لتنظيم وإدارة حركة الزائرين بالمتحف المصري الكبير
أقارب مرشح برلماني في مطروح يطلقون النار احتفالا بفوزه واتخاذ الإجراءات ضدهما
نيويورك تايمز : قلق في البنتاجون من صفقة بيع مقاتلات إف-35 للسعودية
مستشار سابق للأمم المتحدة: مصر تلعب دورا رياديا في استقرار وتنمية إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسيرات أوكرانية تستهدف موقع تخزين النفط في روسيا

مسيرات
مسيرات
فرناس حفظي

أفادت وكالة رويترز، بأن هجوم أوكراني أصاب بطائرة مُسيّرة ثلاثة مبانٍ وموقعًا لتخزين النفط في منطقة ميناء نوفوروسيسك في روسيا، الواقعة على ساحل البحر الأسود شرق شبه جزيرة القرم، وفقًا لمسؤولين في منطقة كراسنودار الروسية، الذين أشاروا إلى تضرر مبانٍ أخرى أيضًا. 

وأكد المسؤولون عدم وقوع إصابات، ولم يُفصّلوا حجم الأضرار التي لحقت بالموقع أو المنشآت التي تضررت.

وفي وقت سابق، صرّح عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، بأنّ الدفاعات الجوية الأوكرانية تتصدّى لهجوم "ضخم" على العاصمة كييف. وأفادت رويترز بسماع دويّ عدة انفجارات في العاصمة، وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بهجوم صاروخي روسي على كييف ومدن أخرى.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عبر قناتها في تليغرام أن وحدات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 34 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال فترة لا تتجاوز ثلاث ساعات، في هجمات استهدفت مناطق داخل روسيا إضافة إلى البحر الأسود.

ووفق ما نقلته روسيا اليوم عن الوزارة، فقد جرى إسقاط 14 مسيّرة فوق البحر الأسود، وتسع فوق مقاطعة بيلغورود، بينما دُمّرت أربع طائرات فوق شبه جزيرة القرم، وثلاث في مقاطعة فورونيج، وثلاث أخرى فوق مقاطعة روستوف، إضافة إلى مسيّرة واحدة فوق مقاطعة كورسك.


وأوضحت الوزارة أن هذه الهجمات التي استهدفت منشآت مدنية ومواقع حيوية وقعت بين الساعة الثامنة والحادية عشرة ليلًا بتوقيت موسكو.

هجوم أوكراني تخزين النفط منطقة ميناء نوفوروسيسك روسيا شبه جزيرة القرم البحر الأسود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة بنتها فى شهر العسل | صور

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور

صورة المجني عليه

ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

ضم الزوجة والأبناء الى بطاقات التموين

وأنت في البيت .. خطوات ضم الزوجة والأبناء لبطاقة التموين أون لاين

أرشيفية

3160 جرام ذهب و1474 جرام فضة.. ننشر قائمة مسروقات مصلحة دمغ المصوغات والموازين

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: انخفاض كبير بالحرارة.. وسيول محتملة وشبورة كثيفة تضرب الطرق غدا

بيض المائدة

أسعار البيض تتراجع.. وفرة في الأسواق ومعاناة بالمزارع

الطماطم

أسعار الطماطم تثير غضب المزارعين.. والزراعة تكشف الأسباب| خاص

ترشيحاتنا

حكم الرشوة

أيمن أبو عمر : الرشوة جريمة مركّبة تهدم العدل وتطيح بثقة المجتمع

د. أيمن أبو عمر

أيمن أبو عمر: الإسلام يعلّمنا ألا نحكم إلا بالظاهر ونجعل الباطن لله وحده

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يعتمد حركة تكليفات جديدة لمديري عموم الدعوة والبر بعدد من المديريات

بالصور

طريقة عمل ميني بيتزا.. سريعة وسهلة لعشاء لذيذ ومغذي

طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا

الزهايمر لم يعد مجرد فقدان ذاكرة .. العلماء يصفونه بـ«السكري من النوع الثالث»

الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل.. طعم بيتي غني ومميز

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل

فيديو

اشرقت احمد

أشرقت أحمد تعود بعد 7 سنين وتبهر لجنة The Voice بشكل جديد كليًا

منال عبداللطيف تخلع الحجاب

عايزة أتحرر .. منال عبد اللطيف تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بدون حجاب

شيرين عبد الوهاب

تصاعد الخلافات .. شيرين عبد الوهاب تشتكي شقيقها رسميًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد