مسيرات أوكرانية تستهدف موقع تخزين النفط في روسيا

أفادت وكالة رويترز، بأن هجوم أوكراني أصاب بطائرة مُسيّرة ثلاثة مبانٍ وموقعًا لتخزين النفط في منطقة ميناء نوفوروسيسك في روسيا، الواقعة على ساحل البحر الأسود شرق شبه جزيرة القرم، وفقًا لمسؤولين في منطقة كراسنودار الروسية، الذين أشاروا إلى تضرر مبانٍ أخرى أيضًا.

وأكد المسؤولون عدم وقوع إصابات، ولم يُفصّلوا حجم الأضرار التي لحقت بالموقع أو المنشآت التي تضررت.

وفي وقت سابق، صرّح عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، بأنّ الدفاعات الجوية الأوكرانية تتصدّى لهجوم "ضخم" على العاصمة كييف. وأفادت رويترز بسماع دويّ عدة انفجارات في العاصمة، وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بهجوم صاروخي روسي على كييف ومدن أخرى.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عبر قناتها في تليغرام أن وحدات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 34 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال فترة لا تتجاوز ثلاث ساعات، في هجمات استهدفت مناطق داخل روسيا إضافة إلى البحر الأسود.

ووفق ما نقلته روسيا اليوم عن الوزارة، فقد جرى إسقاط 14 مسيّرة فوق البحر الأسود، وتسع فوق مقاطعة بيلغورود، بينما دُمّرت أربع طائرات فوق شبه جزيرة القرم، وثلاث في مقاطعة فورونيج، وثلاث أخرى فوق مقاطعة روستوف، إضافة إلى مسيّرة واحدة فوق مقاطعة كورسك.



وأوضحت الوزارة أن هذه الهجمات التي استهدفت منشآت مدنية ومواقع حيوية وقعت بين الساعة الثامنة والحادية عشرة ليلًا بتوقيت موسكو.