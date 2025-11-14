مستشار سابق للرئيس الروسي: روسيا ترد على الانتهاكات الأوكرانية بخروقات لدول أوروبا

قال سيرجي ماركوف مستشار سابق للرئيس الروسي، إنّ دخول الطائرات والمسيرات الروسية إلى أجواء عدد من الدول الأوروبية مثل بولندا وإستونيا وفنلندا ليس عملاً استفزازياً كما تصفه بعض الأطراف الغربية، بل يأتي كردٍّ مباشر على الانتهاكات الأوكرانية المتكررة ضد روسيا.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ موسكو تهدف من خلال هذه التحركات إلى توجيه رسالة واضحة إلى الدول الأوروبية بضرورة التعامل بجدية مع الموقف، وعدم التورط في إرسال قوات عسكرية إلى الأراضي الأوكرانية، مشيراً إلى أن روسيا تعتبر أي انتشار عسكري أوروبي قريب من حدودها تهديداً مباشراً لأمنها القومي.

وأكد ماركوف أن ما يجري هو نتيجة "الاستفزاز الذي قام به زيلينسكي"، موضحًا، أن تصرفات كييف هي المحرك الأساسي للتصعيد الحاصل في المنطقة، وأن روسيا لا تسعى إلى توسيع رقعة الصراع وإنما إلى ردع الخطوات الغربية التي قد تؤدي إلى تفاقم التوتر في أوروبا.